Besplatno školovanje za 3.394 brucoša

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada je povećala broj brucoša Univerziteta Crne Gore, koji će u studijskoj 2022/2023. godini imati mogućnost da se besplatno školuju, sa 3.344 na 3.394.

“Cijeneći veliko interesovanje svršenih srednjoškolaca za upis na novi studijski program Mehatronika na Mašinskom fakultetu, kao i činjenicu da prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema nezaposlenih inženjera mehatronike, Vlada je odobrila upis 50 kandidata na tom studijskom programu”, rekli su iz Vlade.

Iz Vlade su dali saglasnost da se Ministarstvu zdravlja ustupe prava upravljanja i korišćenja na urbanističkoj parceli u Pljevljima, površine 4.554 metara kvadratnih, u cilju izgradnje stambene zgrade za potrebe zdravstvenih radnika.

“Ocijenjeno je da Vlada i na ovaj način nastavlja da doprinosi poboljšanju statusa zdravstvenih radnika, a posebno stvaranju uslova za njihovo zadržavanje u sjevernoj regiji Crne Gore”, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, Vlada je potvrdila protokol uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske, koji će dostaviti Skupštini Crne Gore na donošenje po hitnom postupku.

Iz Vlade su utvrdili predlog izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim je planirano produženje roka za izradu plana generalne regulacije Crne Gore za 12 mjeseci, odnosno do oktobra 2023. godine.

“Zakon će imati značajne ekonomske i socijalne efekte na državu i stanovništvo jer će se na ovaj način obezbijediti stabilan i održiv sistem planiranja prostora”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da Plan generalne regulacije Crne Gore predstavlja osnov za veliki broj značajnih aktivnosti i postupanja propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, pa su, sledstveno tome, predviđene procedure u prelaznom periodu.

Donijeta je Odluka o metodologiji za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta za kriterijume prema kojima se određuju nagrade i naknade troškova za rad i nagrade za vođenje Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

“Shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača članovi Odbora imaju pravo na nagradu i naknadu troškova za rad u vijeću, a predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora imaju i pravo na nagradu za vođenje Odbora”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, obezbjeđivanje nesmetanih uslova za funkcionisanje ovog Odbora doprinijeće efikasnijem, bržem i ekonomičnijem načinu rješavanja sporova potrošača.

Vlada je donijela Odluku o organizovanju Instituta za standardizaciju, kojom je Institut osnovan kao nezavisna i neprofitna organizacija koja obavlja poslove od javnog interesa.

“Izvršeno je usklađivanje organizacije i poslovanje Instituta u skladu sa Zakonom o standardizaciji, a na isti način kako su organizovana nacionalna tijela za standardizaciju u Evropskoj uniji”, naveli su iz Vlade.

Vlada je donijela odluku o izmjenama i dopunama Prostorno-urbanističkog plana (PUP) Opštine Bijelo Polje, čiji je cilj, kako su rekli, da se stvore prostorno-planski preduslovi za ekonomski razvoj Opštine, podsticanje investicija i otvaranje radnih mjesta, za realizaciju projekta biznis zona Nedakusi, Cerovo, Vraneška dolina, Bistrička dolina, Rakonje – Ravna Rijeka i Ribarevine – Poda.

Izmjenama tog planskog dokumenta, kako su rekli iz Vlade, unaprijeđene su i smjernice za realizaciju pojedinih postojećih planskih rješenja.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje programa razvoja alternativnog rješavanja sporova od 2019. do prošle godine.

U Izvještaju je navedeno da je, shodno novim zakonskim rješenjima, povećan broj predmeta iz građanske i privredne oblasti koji se upućuju na medijaciju od sudova, građana i drugih pravnih subjekata.

Time se, kako se dodaje, povećao i broj predmeta koji se rješavaju pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, što je u dobroj mjeri rasteretilo sudove ali je i unaprijeđena efikasnost i pravovremenost zaštite građana i drugih pravnih subjekata.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za prethodnu godinu.

