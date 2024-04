Bečić: Ulcinj simbol multinacionalnog duha Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ulcinj, kao drevni mediteranski grad, predstavlja simbol multinacionalnog duha Crne Gore, koji tradicijom i kulturnim nasljeđem obogaćuje istoriju države, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

Bečić je čestitao Dan opštine Ulcinj, predsjednicima Opštine i lokalnog parlamenta, Omeru Barjaktariju i Ardijanu Marviću, odbornicima i svim građanima.

“Ulcinj, kao drevni mediteranski grad, predstavlja simbol multinacionalnog duha Crne Gore, koji svojom tradicijom i kulturnim nasljeđem obogaćuje istoriju naše zemlje”, naveo je Bečić.

Kako je kazao, neprocjenjivo bogatstvo Ulcinja su i njegovi časni i vrijedni građani koji su slogom i zajedništvom izgradili poseban duh tog grada i doprinijeli ostvarenju svih njegovih potencijala.

“Uvjeren sam da Vlada Crne Gore i lokalna samouprava dijele viziju napretka Ulcinja i da će plodnom saradnjom i realizacijom konkretnih projekata doprinijeti daljem razvoju turizma, kulture i sveukupne privrede, kako bi naša najjužnija opština ostala ugodan ambijent za život, na dobrobit cijele Crne Gore i svih njenih stanovnika”, poručio je Bečić.

