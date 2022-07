Apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na građane da shvate ozbiljnost situacije, da ne pale vatru na otvorenom i da postupaju u skladu sa preporukama i naredbama.

Kako je saopšteno iz MUP-a, na sastanku Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, kojim je predsjedavao rukovodilac Štaba Miodrag Bešović, analizirana je trenutna situacija u vezi sa ugroženošću Crne Gore usljed povećanog požarnog rizika, uzrokovanog nepovoljnom meteorološkom situacijom.

“Na sastanku je konstatovano da u ovom trenutku sistem funkcioniše organizovano i sprovodi adekvatne preventivne i operativne mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja pojave i gašenja požara na otvorenom prostoru”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su svi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje, kao i Vojske Crne Gore, stavljeni na raspolaganje.

“Kako je Operativni štab za zaštitu i spašavanje operativno multiresorsko tijelo, dogovoreno je da svako iz svoje nadležnosti preduzme neophodne radnje, kako bi uspješno odgovorili nekom složenijem scenariju, ukoliko se pojavi”, rekli su iz MUP-a.

Oni su kazali da su predstavnici državnih organa u tom štabu dobili konkretna zaduženja u cilju analize raspoloživih resursa i priprema za organizovani odgovor ukoliko to situacija bude nalagala.

Navodi se da je zaključeno da odgovor u borbi protiv požara mora biti sistemski, što podrazumijeva uključivanje svih kapaciteta kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

“Sa sastanka je upućen apel građanima da shvate ozbiljnost situacije i postupaju u skladu sa preporukama i naredbama, te da ne pale vatru na otvorenom i ne koriste pirotehnička sredstva”, zaključuje se u saopštenju MUP-a.

