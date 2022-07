Adžić: Situacija povoljnija nego jutros

Podgorica, (MINA) – Situacija sa požarom koji je oko deset sati i 30 minuta izbio u naselju Žvinje iznad Igala značajno je bolja, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, dodajući da su pomoć ponudile kolege iz Hrvatske i Srbije.

Adžić je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u pripravnosti i da prate dešavanja u Herceg Novom.

On je kazao da su na terenu i službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje.

„Ministarstvo odbrane je stavilo na raspolaganje svoje vazduhoplove, dok je sa našim partnerima iz Hrvatske predsjednik opštine Katić obavio razgovor i ponuđena je pomoć ukoliko zatreba intervencija iz vazduha“, rekao je Adžić.

Adžić je dodao da su pomoć ponudile i kolege iz Srbije.

„Ekipe Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi su na terenu, pomažu im i kolege iz Kotora. Situacija je značajno bolja nego jutros. Sve državne i lokalne institucije ostvaraju koordinaciju u cilju zaštite građana“, kazao je Adžić.

