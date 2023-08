Abazović: Vlada ponudila pomoć Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore ponudila je pomoć Sloveniji koja je pogođena velikim elementarnim nepogodama, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Najmanje tri osobe poginule su od posljedica nevremena i katastrofalnih poplava koje su zahvatile Sloveniju.

“U kontaktu smo sa kolegema iz Kabineta premijera Slovenije i stojimo na raspolaganju za svu raspoloživu pomoć našim prijateljima”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

Abazović je uputio saučešće porodicama stradalih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS