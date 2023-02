Abazović uručio zahvalnice spasiocima koji su bili u Turskoj

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović uručio je danas zahvalnice crnogorskim spasiocima koji su bili u Turskoj i najavio da će biti i finansijski nagrađeni.

Abazović je, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem, organizovao u Vili Gorica svečani prijem za 52 crnogorska vatrogasca-spasioca koji su boravili u Turskoj u cilju pomoći povrijeđenima i pronalaska nestalih nakon razornog zemljotresa.

Prema riječima Abazovića, crnogorski spasioci položili su ispit humanosti što služi na čast njima, njihovim porodicama i Crnoj Gori.

„Ponašanje naših spasilačkih ekipa bilo je krajnje profesionalno i odgovorno“, istakao je Abazović.

Kako je rekao, spasioci su dokazali da i Crna Gora u teškim situacijama može da reaguje kao i druge države koje su, sticajem okolnosti, u mnogo boljoj poziciji.

„Mi smo uradili ono što je bilo do nas. Ovo je samo prvi korak, Vlada Crne Gore će nastaviti da u kontinuitetu pomaže prijateljsku državu Tursku i nadam se da ćemo uskoro poslati himanitarnu pomoć“, rekao je Abazović.

On je kazao da su spasioci bili ujedinjeni u djelovanju i da su pokazali jednu karakteristiku koja se često zanemaruje u crnogorskom društvu – „da smo najbolji kada je najteže“.

„Danas ste samo simbolično pozvani na ovo obilježavanje, mi ćemo vam uručiti neka priznanja koja treba da ostanu za uspomenu. Ni tu nije kraj, očekujte da ćete biti nagrađeni i u finansijskom smislu, čim se završe neke procedure“, rekao je Abazović.

Adžić je kazao da ljudi koji nose uniformu čine poseban dio građana koji vrijede, mogu i smiju više od drugih.

„Nikad u vašu hrabrost nijesam sumnjao, to ste i pokazali odlaskom u Tursku gdje nijeste nijednog trena razmišljali o svojim životima“, rekao je Adžić.

On je kazao da je, kada je pratio spasioce u Tursku, bio ponosan što Crnu Goru predstavljaju kao snažnu državu koja želi da pomogne i mnogo razvijenijim zemljama.

Adžić je dodao da je ipak postojao i strah da odlazeći tamo spasioci rizikuju i svoje živote i da se možda neko od njih neće vratiti.

Kako je istakao, posebno je značajno da su spasioci odlaskom u Tursku spasili ljudske živote, što znači da je njihova misija uspješna.

„Nama ostaje za obavezu da nastavimo da unapređujemo vaše uslove za rad. Da omogućimo da imate više treninga, bolju opremu i bolje uslove“, naveo je Adžić.

On je kazao da je čitava Crna Gora zajednički pratila poduhvate crnogorskih spasilaca u Turskoj.

„Vjerujte mi da sam bio jako ponosan gledajući sa koliko pažnje ljudi u Crnoj Gori gledaju ono što radite i mole se da se zdravo vratite kući. To jeste pokazatelj da Crna Gora može, ali da nam trebaju humani ljudi poput vas“, poručio je Adžić.

Ambasador Turske Bariš Kalkavan kazao je da je 6. februara uveče stigla veoma tužna vijest iz Turske i da se tada još nije moglo shvatiti o kako velikom zemljotresu se radi.

„Taj dan će zauvijek za nas ostati mračan i danas vidimo dokle je ta katastrofa stigla. Čim smo čuli za katastrofu i mi smo bili u jednoj vrsti šoka“, rekao je Kalkavan.

On je naveo da su prvo su se skupili u Ambasadi i prvi posao je bio da kontaktiraju Direktorat za vanredne situacije, Ministarstvo vanjskih poslova i Vladu Crne Gore.

„Od tog momenta od Crne Gore i od crnogorskog naroda imali smo najiskreniju i nevjerovatnu podršku. Koristim ovu priliku da se zahvalim narodu i crnogorskoj državi“, rekao je Kalkavan.

On je kazao da će Turska vrlo brzo izaći iz svega, da će biti još jača, ali da je u teškim momentima potrebna podrška prijatelja.

„Crnogorski narod i Crna Gora su pokazali da Turska i njen narod mogu u potpunosti da se oslone na njih“, poručio je Kalkavan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS