Abazović: Svi činioci društva da ulože napor u promociji univerzalnih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović osudio je napad na prostorije LGBTIQ Drop in centra u Podgorici, navodeći da je potrebno da svi činioci društva ulože dodatan napor u promociji univerzalnih vrijednosti i sloboda.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ napisao da očekuje od nadležnih organa da rasvijetle događaj u najskorijem periodu.

“Potrebno je da svi činioci društva ulože dodatan napor u promociji univerzalnih vrijednosti i sloboda. Stop homofobiji”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS