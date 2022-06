Abazović: Stav Vlade o genocidu u Srebrenici nedvosmislen

Podgorica, (MINA) – Stav Vlade o genocidu u Srebrenici je nedvosmislen, saopštio je premijer Dritan Abazović dodajući da će predvoditi delegaciju Vlade 11. jula na komemoraciji u Potočarima.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je ugostio je rukovodstvo Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, zajedno ambasadorom Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, Branimirom Jukićem.

Članovi delegacije Organizacionog odbora zahvalili su Abazoviću na prijemu, podsjetivši na značaj njegove prošlogodišnje posjete Potočarima, nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Skupštini.

Tim povodom je, kako se dodaje, Organizacioni odbor na čelu sa Hamdijom Fejzićem pozvao je Abazovića da i ove godine, prisustvuje komemoraciji 11. jula u Potočarima.

“Gosti su zahvalili na tome što je peta sjednica 43. Vlade počela minutom ćutanja povodom sjećanja na deportaciju muslimanskih izbjeglica u Herceg Novom 1992. godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da žrtve genocida u Srebrenici zaslužuju najveći pijetet i da tragični događaji iz prošlosti služe kao važna lekcija, kako se ovakvi događaji ne bi ponavljali u budućnosti.

“Predsjednik Vlade je istakao da je stav Vlade o genocidu u Srebrenici nedvosmislen, naglasivši da će i ove godine 11. jula predvoditi delegaciju Vlade na komemoraciji u Potočarima”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici, kako se dodaje, zaključili su da suživot, međusobno uvažavanje i poštovanje sjećanja na sve žrtve nedvosmisleno je rješenje za evropsku budućnost Zapadnog Balkana.

