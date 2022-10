Abazović: Krunisana borba za bolju i pravedniju Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je izvršnoj direktorici Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanji Ćalović Marković na odlikovanju viteza Nacionalnog reda za zasluge Francuske i poručio da je krunisana borba za bolju i pravedniju Crnu Goru.

Ćalović Marković je danas to odlikovanje uručio francuski ambasador u Podgorici Kristijan Timonije.

“Čestitam Ćalović Marković na zasluženom odlikovanju viteza Nacionalnog reda za zasluge i doprinos u pogledu transparentnosti i slobode informisanja u Crnoj Gori, od Francuske. Krunisana borba za bolju i pravedniju Crnu Goru”, rekao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

