DRI dala negativno mišljenje na pravilnost poslovanja PES-a

Podgorica, (MINA) – Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Pokreta Evropa sad (PES) za prošlu godinu.

DRI je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja PES-a za prošlu godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

U saopštenju te institucije navodi se da su revizijom pravilnosti poslovanja PES-a utvrđene neusklađenosti poslovanja u odnosu na primjenu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o porezu na dohodak fizičkih lica, o radu i o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Kako se dodaje, poslovanje je neusklađeno i sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Iz DRI su kazali da, u odnosu na obaveze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, PESnije donio Program rada za prošlu godinu.

„Plaćao je troškove za koje se nije moglo utvrditi na osnovu fakture da li se isti odnose na izborne aktivnosti, dostavio je Agenciji za sprječavanje korupcije Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za Predsjednika Crne Gore sa zakašnjenjem od 14 dana“, navodi se u saopštenju.

PES, dodaje se, nije obezbjedio preciznu evidenciju prihoda i rashoda, koji se odnose na redovno poslovanje i izborne kampanje, dok jefinansiranje izborne kampanje putem priloga dva pravna lica izvršeno bez dostavljanja odluke pravnih lica o prilozima.

„Po putnim nalozima izdatim od partije za službena putovanja u zemlji i inostranstvu nijesu sačinjavani izvještaji sa službenog puta kako je propisano Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru“, kaže se u saopštenju.

Iz DRI su ukazali da je PES isplatio 44,5 hiljada EUR za naknade troškova korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe bez prezentirane pisane saglasnosti o korišćenju sopstvenog automobila u te svrhe.

Prema njihovim riječima, PES nije donio Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, iako ima više od deset zaposlenih, a što je u suprotnosti sa Zakonom o radu.

U saopštenju DRI se dodaje da, prilikom zapošljavanja, PES nije obavještavao Zavod za zapošljavanje o slobodnom radnom mjestu shodno obavezama iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

„U postupku revizije, partija nije prezentirala dokaze o radno – pravnom statusu za većinu angažovanih osoba, a obzirom da je na ugovorene naknade vršen samo obračun poreza na lična primanja, DRI nije mogla utvrditi da li je isti pravilno izvršen, budući da se poreske obaveze ne obračunavaju na isti način za osobe u radnom odnosu i nezaposlene“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da PES nije ispoštovao obaveze iz Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, jer poreske obaveze u iznosu od 35,9 hiljada EUR nijesu plaćene prilikom isplate naknade fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu i zakupa i na naknade troškova dnevnica i korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe.

Iz DRI su ukazali da je zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, Izvještaj o reviziji dostavljen na upoznavanje skupštinskim odborima za politički sistem, pravosuđe i upravu i za antikorupciju, kao i Agenciji za sprječavanje korupcije.

PES je dužan da do 17. novembra dostavi DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka, a do 17. aprila naredne godine Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS