DPS: Uprava policije saučesnik u pokušaju nasilnog zauzimanja vlasti u Budvi

Podgorica, (MINA) – Uprava policije je po nalogu Demokrata saučesnik u pokušaju nasilnog zauzimanja vlasti, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i dodali da država klizi ka anarhiji.

Iz DPS-a su rekli da „skandal“ koji se desio u petak u Budvi, kada je grupa građana predvođena članovima organizovane kriminalne grupe i bezbjednosno interesantnim osobama zauzela opštinu i pokušala nasilno preuzimanje lokalne vlasti, desio se uz punu podršku državnih institucija i bezbjednosnog sektora.

„Uprkos upornim i višesatnim pozivima Upravi policije, koja je upoznata sa činjenicom da su neovlašćene osobe nasilno zauzele zgradu Opštine i da je narušen javni red i mir, te ugrožena bezbjednost odbornika, izostala je reakcija državnih organa, pa su građani koji su bili zatočeni u zgradi bili prinuđeni da se sami brane od nasilnika“, kaže se u saopštenju.

Time je, kako su rekli iz DPS-a, Uprava policije postala saučesnik u izvršenju krivičnog djela, a sve po nalogu političkog rukovodstva bezbjednosnog sektora kojim upravlja Demokratska Crna Gora.

„Posebno je skandalozno što je državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova i odbornica Dragana Kažanegra Stanišić, pružala logističku podršku predstavnicima organizovanog kriminala u brutalnom rušenju ustavnog poretka“, smatraju u DPS-u.

Oni su naveli da sve što se dešava u Budvi samo je kulminacija krize koja potresa Crnu Goru na svim nivoima, i koja, kako su dodali, nezaustavljivo gura zemlju u anarhiju.

Iz DPS su naglasili da neće dozvoliti ugrožavanje bezbjednosti svojih odbornika u Skupštini opštine Budva.

„I pozivamo državne organe da se vrate svojim ustavnim nadležnostima, i zaštite građane Budve od bezakonja“, rekli su iz DPS-a.

U suprotnom, kako su naveli, svaki naredni incident biće tretiran kroz primarnu odgovornost onih koji nijesu reagovali, sa svim potencijalnim posljedicama koje mogu nastupiti, ne samo u Budvi, već širom Crne Gore.

