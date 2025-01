DPS: Tragedija na Cetinju alarm za cijelo društvo

Podgorica, (MINA) – Tragedija na Cetinju u kojoj je, usljed katastrofalne reakcije sektora bezbjednosti, stradalo 12 nevinih osoba, alarm je za čitavo crnogorsko društvo, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te stranke su kazali da se potvrđuje ono o čemu su govorili godinama unazad i da je “partijski grabež” oko bezbjednosnog sektora doveo do promjene po četiri direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije, kao i tri ministra unutrašnjih poslova za četiri godine.

To je, kako su ocijenili iz DPS-a, u potpunosti slomilo bezbjednosni sistem Crne Gore.

“Tragedija koja se desila na Cetinju, a u kojoj je usljed katastrofalne reakcije sektora bezbjednosti stradalo 12 nevinih osoba, alarm je za čitavo crnogorsko društvo, pogotovo imajući u vidu da se sličan zločin dogodio prije samo dvije godine, kao i da policija ni ovog puta nije uradila ništa, osim što je brojala žrtve za ubicom Martinovićem”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su istakli da je prijevremeno penzionisanje ogromnog broja policijskih službenika, u nastojanju da se stvori “partijska policija”, učinilo da danas, po sistematizaciji, državi nedostaje 1,5 hiljada policajaca.

“Obaveza države, odnosno funkcionera koji u njeno ime koordiniraju bezbjednosnim sektorom, je da bezbjednosne snage organizuju tako da se u skladu sa profesionalnim standardima spriječava ponavljanje istih obrazaca nasilja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, usljed izostanka sistemskog pristupa i katastrofalne procjene nadležnih, Cetinje je kritičnog dana obezbjeđivalo samo devet službenika policije.

“Uprkos izjavi premijera Milojka Spajića da u tom gradu boravi 120 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i činjenici da je tokom posljednje godine prijestonica bila poprište obračuna zaraćenih klanova”, naveli su iz DPS-a.

To je, kako su dodali, dovelo do eksplozija u sred bijela dana, ubistva snajperom, upotrebe zolja, ubistva na Meterizama, kao i ubistva dvije osobe na kružnom toku u Podgorici.

“Odluka da Cetinje 1. januara ostane sa jednocifrenim brojem policajaca, omogućila je ubici da nesmetano ubija na čak pet lokacija te da satima teroriše crnogorsku prijestonicu”, poručili su iz DPS-a.

Oni su istakli da tu tu odluku dodatno nepromišljenom čini činjenica da se ništa nije naučilo iz gotovo identičnog zločina koji se prije dvije godine desio na Cetinju.

“Sve to, kao i okolnost da su novogodišnji praznici, da je Cetinje među najposjećenijim gradovima, za nadležne nije bilo dovoljno da pojačaju prisustvo policije. Kako je ta procjena završila – nažalost imali smo prilike da vidimo”, kazali su iz DPS-a.

Kako su dodali, zbog svega toga je jasno da je odgovornost neophodna.

“I to od vrha do dna sistema, jer su usljed pogrešnih odluka i pogrešnog postupanja, izgubljeni nevini životi. I to nije stvar politike i političkog nadgornjavanja – to je pitanje zaštite države i građana, kao i nužnog vraćanja povjerenja u bezbjednosni sistem”, istakli su iz DPS-a.

Oni su poručili da će nastaviti da se bave tom temom na odgovoran način, a ne politikantski.

“Obavještavamo javnost da nećemo odgovarati na patološka saopštenja stranke koja nastavlja da sipa so na cetinjske rane, birajući fotelje umjesto sačuvanog obraza”, zaključuje se u saopštenju DPS-a.

