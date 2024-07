DPS: Spajić potvrdio da je Rezolucija štetna za državu

Podgorica, (MINA) – Izjava premijera Milojka Spajića za Politiko da je Rezolucija o Jasenovcu štetna za Crnu Goru, dokaz je da su on i Pokret Evropa sad (PES) svjesni šta rade, ali to čine zbog opstanka na funkcijama, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz Kluba poslanika DPS-a su kazali da je Spajić spreman da izdrži „ponižavajući status političkog taoca lidera Nove i Demokratske narodne partije, Andrije Mandića i Milana Kneževića“ i da rizikuje da pokvari odnose sa Evropskom unijom i Hrvatskom, samo da ne bude prinuđen da ide na izbore.

Prema njihovim riječima, cijena je zaustavljanje evropskog puta Crne Gore i formiranje antizapadne desničarske vlade.

„Iako se u kuloarima Brisela i Vašingtona već pravda da je morao da povuče potez za koji je znao da je loš za Crnu Goru, ne bi li sačuvao svoju Vladu, Spajić grabi ka tituli potrošenog političara kojeg se za par godina niko neće sjećati“, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a su rekli da žele da vjeruju da, ipak, i u PES-u ima ljudi koji su svjesni da je cijena njihovog ostanka na vlasti u koaliciji sa „nacionalistima“ previsoka.

„Nema te fotelje koja je vrijedna rušenja evropskog sna 80 odsto građana Crne Gore. Ukoliko pak PES nastavi što je započeo, biće zapamćeni kao stranka sa najkraćim vremenom raspada“, navodi se u saopštenju.

