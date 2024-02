DPS: Posjeta Dodika potvrda da crnogorski zvaničnici zavaravaju partnere

Podgorica, (MINA) – Posjeta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji nakon Rusije, Bjelorusije i Srbije dolazi u Crnu Goru, potvrđuje da crnogorski zvaničnici zavaravaju međunarodne partnere navodnom evropskom agendom, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a Abaz Dizdarević kazao je da je očigledno da Dodik sa reputacijom predsjednika jednog entiteta u Bosni i Hercegvoini kome su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije zbog korupcije i zlonamjernih aktivnosti u korist Rusije, dolazi sa zadatkom da prenese poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina njegovim saveznicima u Crnoj Gori.

“Posjeta Dodika, koji nakon Rusije, Bjelorusije i Srbije dolazi u Crnu Goru samo potvrđuje da naši zvaničnici zavaravaju međunarodne partnere svojom navodnom evropskom agendom, i da Moskva, Minsk, Beograd i Podgorica imaju zajedničke pravce i ciljeve”, naveo je Dizdarević u saopštenju.

On je dodao da to što se ne zna ko je Dodika pozvao u posjetu i zašto ga predsjednik Skupštine Andrija Mandić prima u parlamentu, a ne u svojoj partiji, znak da Crna Gora ne ide ka zapadu i Evropskoj uniji (EU), nego u suprotnom smjeru.

“Sliku o Crnoj Gori, kao satelitu ruskog uticaja, što je uloga koja joj je namijenjena od 30. avgusta 2020. godine, dodatno upotpunjuje i nedavna izjava ruskog ambasadora koji prijeti konfliktom sa Rusijom ukoliko zemlje Zapadnog Balkana budu insistirale da postanu članice EU”, rekao je Dizdarević.

On je istakao da je tu izjavu Vlada Crne Gore ignorisala, jednako kao što “podanički ćuti” uoči Dodikovog dolaska.

“Ne treba ubjedljivijeg priloga o takozvanom evropskom karakteru parlamentarne većine i Vlade. Pametnome je dosta”, zaključio je Dizdarević.

