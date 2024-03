DPS na liniji politika koje promovišu evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) oduvijek je bila na liniji i u saglasju sa politikama koje promovišu progresivan, multietnički i evropski put Crne Gore, kazao je predsjednik te stranke Danijel Živković.

On se, kako je saopšteno iz DPS-a, sastao danas sa ambasadorom Švajcarske Ursom Šmidom.

Živković je zahvalio Švajcarskoj koja podržava evropske integracije Crne Gore.

On je naveo da je DPS, dok je bio na vlasti, a i sada u opoziciji, opredijeljen ka kreiranju stabilnog, predvidljivog i konkurentnog investicionog ambijenta, u okviru kojeg su švajcarske kompanije realizovale značajne projekte za Crnu Goru.

“DPS je oduvijek bio na liniji i u saglasju sa politikama koje promovišu progresivan, multietnički i evropski put Crne Gore, i sa Švajcarskom je na liniji tih politika uvijek imao partnera”, istakao je Živković

On je kazao da je u aktuelnim unutrašnjim, regionalnim i globalnim okolnostima prisutna zabrinutost za dalji strateški kurs i evropski put Crne Gore, posebno ako se, kako je naveo, uzme u obzir veliki uticaj antievropskih politika, koje su fokusirane na promjenu karaktera crnogorskog društva.

„Upoznajući sa procesom neposrednih unutarpartijskih izbora, Živković je ponovio posvećenost DPS-a evropskom putu Crne Gore i odlučnost da u tom pravcu neće dozvoliti urušavanje najznačajnijeg državnog interesa, ulaska u Evropsku uniju i izgradnju modernog građanskog društva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Šmid potvrdio čvrstu podršku Švajcarske evropskoj perspektivi Crne Gore.

On je dodao da usvajanjem evropskih standarda i reformi jačaju institucije u procesu integrisanja u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS