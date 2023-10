DPS: Milatovićeva reakcija služi za relativizaciju Vučićevih prijetnji

Podgorica, (MINA) – Reakcija crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića na prijetnje Aleksandra Vučića pokušaj je relativizacije konstantnog i brutalnog miješanja zvanične Srbije i njenog predsjednika u popis u Crnoj Gori, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Milatović je ranije kazao da su formiranje vlade i popis unutrašnja pitanja Crne Gore i da komentare inostranih zvaničnika tim povodom, bez obzira da li dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evropske unije (EU) ili Srbije, smatra neprimjerenim.

„Milatovićevo stavljanje u isti koš prijetećih i drskih poruka koje konstantno šalje Vućić i upozorenja koja mu opravdano stižu od međunarodnih partnera, služi da se opravda konstantno miješanje predsjednika Srbije u procese u Crnoj Gori, od izbora, preko formiranje vlade do popisa“, kazali su iz DPOS-a.

Iz te partije su dodali da su upozorenja međunarodnih partnera opravdana, jer je Milatović „tamo prepoznat kao dio političke strukture koja Crnu Goru vuče u pravcu suprotnom od njenog strateškog cilja“.

„Kada Milatoviću ne odgovaraju reakcije i upozorenja iz SAD i EU koje dobija, tada on populistički, kako jedino i umije, poimenice proziva međunarodne zvaničnike, pretenciozno im drži lekcije i nipodaštava njihov značaj“, kaže se u reagovanju DPS-a.

Ali zato, kako se navodi, kada Vučić vrijeđa crnogorske institucije i kada poručuje da će u nezavisnoj i suverenoj državi “čuvati svoj narod”, misleći na građane Crne Gore srpske nacionalnosti koji mirno i skladno žive u svojoj državi sa svim ostalim građanima, onda Milatoviću treba pola dana da smisli tvit.

„Kojim neće naljutiti svog političkog uzora, a usput će i relativizovati njegove opasne poruke“, dodaje se u reagovanju.

Iz DPS-a su kazali da nije važno da li Milatović relativizuje Vučićeve pritiske i prijetnje iz ličnih interesa ili straha.

„Međutim, izostanak njegove adekvatne reakcije, kao i ćutanje (Dritana) Abazovića i (Milojka) Spajića, još jednom pokazuje kako na čelu države imamo ljude bez političkog integriteta, nedorasle funkcijama koje obavljaju, koji se ponašaju kao politička posluga druge države“, zaključuje se u reagovanju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS