DPS: Mandić da hitno podnese ostavku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zatražila je hitnu ostavku predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako su saopštili iz te stranke, skandaloznog incidenta u kojem je njegov bliski rođak Danilo Mandić pucao na dvojicu građana.

Iz DPS-a su u saopštenju naveli da je Danilo Mandić upravljao službenim vozilom Skupštine bez odobrenja i tako direktno ugrozio živote ljudi, ali i integritet same institucije.

„Riječ je o ozbiljnom krivičnom djelu – teško ubistvo u pokušaju, za koje je osumnjičen član najuže porodice predsjednika Skupštine, što jasno upućuje da ovakva situacija zahtijeva jasnu i nedvosmislenu političku i moralnu odgovornost“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da bi, u svakoj demokratskoj zemlji, predsjednik parlamenta u ovakvim okolnostima odmah podnio ostavku, ne zato što je zakonski obavezan, već zato što zna da je nakon ovakvih dešavanja moralno nedostojan da nastavi sa njenim obavljanjem.

Iz te stranke su pozvali nadležne da hitno istraže zloupotrebu službenog položaja jer, kako su naveli, ne postoji nijedno prihvatljivo objašnjenje zašto se službeno vozilo Skupštine nalazilo u rukama privatnog lica, i to u momentima kada je izvršeno teško krivično djelo.

Zbog svega toga, kako su kazali iz DPS-a, jasno je da zahtjev za ostavkom Mandića nije stvar političkog poentiranja, već minimum odgovornosti koju ta funkcija podrazumijeva.

„Takođe, biće interesantno vidjeti i kako će se Mandićevi koalicioni partneri odnijeti prema ovom pitanju i hoće li na djelu potvrditi zalaganja za meritokratiju i evropski put, ili će pokazati da ni u ovakvim ekstremnim situacijama nemaju kapacitet da se suprotstave stvarnom šefu parlamentarne većine“, navodi se u saopštenju.

