DPS: Krapović prekoračio svoje nadležnosti

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović prekoračio je svoje nadležnosti, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da je komandovanje Vojskom, po Ustavu Crne Gore, u nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost i načelnika Generalštaba.

Iz DPS-a su kazali da je konstantnim progonom zatečenih kadrova dokazano da crnogorska vojno-politička scena tone sve dublje u ponor od avgusta 2020. godine.

Prema njihovim riječima, posljednja bruka kojoj se svjedoči je hajka koja se vodi protiv načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića, od pokušaja njegovog prijevremenog penzionisanja, do najnovijih nasrtaja na njega kao časnog čovjeka i dokazanog profesionalca.

“Krapović koji će, pored Olivere Injac, ostati upamćen kao najsramnije poglavlje istorije Ministarstva odbrane Crne Gore, države koja je članica NATO, u svom posljednjem revanšističkom pohodu okomio se na Lazarevića”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su rekli da je Krapović pritom zaboravio koje su nadležnosti ministra odbrane, po Ustavu i važećim zakonima.

“Podsjećamo slučajnog i nekompetentnog ministra da je komandovanje Vojskom, po Ustavu Crne Gore, u nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost i načelnika Generalštaba, u skladu sa Zakonom o Vojsci, član 40”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ministar i Ministarstvo nadležni isključivo za sprovođenje odluka komandovanja Vojskom i da su oni podrška Vojsci u smislu stvaranja materijalnih uslova i kadrovske popune.

“Nečuveno je to što čine Demokrate kao partija vlasti koja je spremna na sve kako bi raščistila prostor za svoje nekompetentne kadrove. Najoštrije osuđujemo pritisak koji Demokrate vrše na Lazarevića koji se, tokom svoje službe, dokazao kao istinski patriota riješen da ne služi ničijim interesima, osim interesa Crne Gore i njenog naroda”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da bi svrsishodnije bilo da Krapović “sa svom svojom bulumentom” podnese ostavku i oslobodi Ministarstvo odbrane svog nestručnog vođenja.

Iz DPS-a su naveli da su svi svjedoci kako izgleda vojni sistem od kako su “oslobodioci” počeli njime da rukovode.

“Od toga da nam najbolji i najobrazovaniji oficiri, zbog procjene Demokrata i njihovih koalicionih partnera, ne mogu biti dio sistema, do toga da propuštamo mogućnosti da šaljemo predstavnike u visoka tijela NATO, i najnovije, revanšistička politika koja pokušava smijeniti s dužnosti Lazarevića, jednog od najboljih oficira koje Crna Gora ima”, kaže se u saopštenju.

