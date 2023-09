DPS: Fotelja predsjednika Skupštine jedini razlog postojanja Demokrata

Podgorica, (MINA) – Principijelnost Demokratske Crne Gore, prepoznate po nedostatku elementarne političke supstance, stava ili mišljenja na bilo koju temu, počinje i završava se na visokoj stolici predsjednika Skupštine, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Generalni sekretar Demokratska Boris Bogdanović kazao je u ponedeljak da ta partije ne bi glasale za izbor 44. Vlade Crne Gore, ako bi presudan glas bio sa izborne liste DPS-a.

Iz DPS-a su kazali da se “sakriveni na pozicijama po dubini, a prepadnuti od koalicije Za budućnost Crne Gore, oprezno, kukavički i licemjerno, oglasi se ponekad i Demokratska Crna Gora”.

“Partija prepoznata po nedostatku elementarne političke supstance, stava ili mišljenja na bilo koju temu, čiji je jedini razlog postojanja predsjednička fotelja za njihovog lidera, po ko zna koji put, u svom prepoznatljivom demagoškom maniru, drži tiradu o principima, časti, poštenju, zakletvama”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da Demokrate imaju neobičnu dosljednost u poštovanju principa.

„Tako se recimo protiv kriminala bore predizbornom koalicijom sa Dritanom Abazovićem, osobom koju su nazivali kriminalcem i u stotinama saopštenja optuživali da je glavni zaštitnik mafije u Crnoj Gori“, rekli su iz DPS-a.

Kako su dodali, Demokrate vole i da se zaklinju kako nikada neće ništa glasati zajedno sa DPS-om.

„A zaboravljaju da su upravo sa nama srušili vladu Abazovića – njihovog budućeg, a od skoro i bivšeg, političkog partnera“, rekli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da Demokrate „barjače meritokratijom, dok su svako državno preduzeće napunili partijskim kadrovima koji su svojim neznanjem doveli uspješne firme na ivicu stečaja“.

„Finalno, Demokrate pokazuju svoju hrabrost tako što uredno podviju rep pred Demokratskim frontom i njihovim liderima te se svojski trude da glasno ćute svaki put kada je potrebno boriti se za bilo koji državni interes Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da sa Demokratama rijetko polemišu zbog, kako su naveli, njihovog licemjerja i marginalnog značaja na političkoj sceni.

„Ipak, imajući u vidu njihovu opsesiju DPS-om, s vremena na vrijeme ih moramo podsjetiti da sva njihova “principijelnost” počinje i ujedno se završava na čuvenoj visokoj stolici predsjednika Skupštine“, naveli su iz DPS-a.

