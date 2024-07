DPS će tražiti otvaranje parlamentarne istrage po pitanju državnog udara

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) tražiće otvaranje parlamentarne istrage u vezi slučaja državni udar, saopštio je predsjednik stranke Danijel Živković, navodeći da je presuda Višeg suda u Podgorici u tom predmetu skandalozna.

Vijeće Višeg suda je u ponovljenom postupku sve optužene u tom slučaju, među kojima su sadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, oslobodilo krivice.

Živković je, na vanrednoj konferenciji za novinare u Skupštini, rekao da je to „još jedan doprinos legitimizaciji državne izdaje“.

“Oslobađajuća presuda govori o stanju u crnogorskom pravosuđu. Poslali su poruku da se pokušaj terorizma, odnosno državni udar, nije ni desio”, istakao je Živković.

On je podsjetio na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz 2016. godine da postoje nepobitni dokazi da se u Crnoj Gori pripremao državni udar, a da je Srbija trebalo da služi kao platforma za to.

Živković je podsjetio na izjave koje su dolazile iz Moskve, izjave zvaničnika Stejt departmenta i obavještajih agencija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Velike Britanije, kao i bivšeg potpredsjednika SAD-a Majka Pensa.

“Jedino za pravosudne organe Crne Gore državni udar se nije desio. Ovo je važan postupak koji u sebi nosi visoki element društvene opasnosti”, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, pravosuđe je instrumentalizovano u svrhu obračuna sa državom Crnom Gorom.

„Imamo legitimizaciju državne izdaje, prodaju državnih interesa. Tražićemo otvaranje parlamentarne istrage po pitanju državnog udara, kako bi riješili sve okolnosti ovog slučaja”, kazao je Živković.

On je rekao da presuda Višeg suda nije došla onog dana kada je izrečena.

„Presuda se znala onog momenta kada je na čelo Višeg suda imenovan Zoran Radović. Obaveza DPS-a je da ovu temu otvori pred crnogorskom javnošću“, dodao je Živković.

Na pitanje novinara da prokomentariše informaciju da se na bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sprema atentat, Živković je rekao da da treba sačekati da se oko toga oglase nadležni organi.

“Upoznat sam sa detaljima, ali najbolje da se dobiju informacije od nadležnih organa, da ne bude da mi manipulišemo informacijama. Nije moje da otkrivam”, rekao je Živković.

On je ocijenio da je jučerašnja izjava Mandića o obnovi kapele na Lovćenu “dimna zavjesa za izricanje oslobađajuće presude za državni udar”.

“Jasna je namjera Mandića da skrene pažnju sa oslobađajuće presude stavljajući u prvi plan identitetske teme”, naveo je Živković.

On je kazao da je Mandić zna šta govori, ali i da je svjestan da ne može sprovesti naum obnove kapele na Lovćenu.

“Svjestan je da bi, ukoliko bi krenuo u sprovođenje tog nauma, izazvao sukobe u Crnoj Gori. Ali treba sada prekriti ono sramno što se desilo u Višem sudu i kako drugačije nego bacanjem prašine u oči sa jednom od ovakvih tema”, dodao je Živković.

On je kazao da Mandić pokušava da kroz identitetske teme stavi u prvi plan svoj intreres.

“Mandić je kolovođa promjene identiteta svijesti građanske Crne Gore, i da on želi da mijenja karakter Crne Gore. Poruka je neka ni ne pomišlja na takav naum, jer zna dobro kako će se to završiti”, poručio je Živković.

