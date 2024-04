DPS će napustiti Odbor za izbornu reformu ako Vlada ne povuče odluku o Šavniku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će napustiti Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, ako Vlada ne povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Opštini Šavnik, kazao je poslanik te stranke Andrija Nikolić.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da su pozvali Vladu da povuče odluku o Šavniku i da se vrati ustavnom poretku, ali da još nijesu dobili odgovor od premijera Milojka Spajića.

„Koristimo ovu priliku da još jednom upozorimo da uvođenje anarhije u Crnoj Gori ne smije biti ponašanje Vlade, jer poslijedice takvog ponašanja mogu biti nesagledive“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je nezabilježen presedan u pravnom sistemu Crne Gore da odluka o uvođenju prinudne uprave u Opštini Šavnik, koju je Vlada povukla, bude reaktivirana i proslijeđena Službenom listu na objavljivanje.

„Niti je u skladu sa zakonom niti u skladu sa Ustavom da se uvodi prinudna uprava po isteku mandata lokalnog parlamenta“, dodao je Nikolić.

Kako je kazao, u opštini Šavnik je, tokom posljednjih pola godine, lokalni parlament zasijedao četiri, ili pet puta i donosio odluke koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje opštine.

„Suština je da ovo više nije pitanje Šavnika, vlasti u Crnoj Gori, pojedinačnih političkih interesa na političkoj sceni“, rekao je Nikolić.

To je, kako je naveo, pitanje poštovanja temeljnih principa ustavnog poretka, na kojima počiva vladavina prava.

„Vlada koja nije u stanju da obezbijedi poštovanje Ustava nego svojim aktivnostima svjesno ulazi u rizik rušenja principa na kojima počiva vladavina prava, ne može da govori građanima o IBAR-u, evropskim vrijednostima i daljoj demokratizaciji Crne Gore“, poručio je Nikolić.

Vlada, kako je kazao, ne može da izostaje iz dijaloga sa opozcijom.

„Koja je od političkih promjena 2020. godine svaku tranziciju vlasti u Crnoj Gori demokratski ispratila, bez ambicije da bilo koju promjenu vlasti institucionalno osporava“, dodao je Nikolić.

On je poručio da su, ukoliko Vlada pokaže spremnost da povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u Opštini Šavnik, spremni da sjednu za sto i definišu model političkog kompromisa,na temelju poštovanja zakona i Ustava.

„Ukoliko Vlada istraje na tome da je prinudna uprava rješenje za Opštinu Šavnik, imaćemo niz koraka kojima ćemo odgovoriti na tu destrukciju ustavnog sistema. Prvi u nizu biće napuštanje Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu“, kazao je Nikolić.

On je poručio da nema simuliranja demokratije sa onima koji žele da ruše ustavni poredak.

„A da nas onda „ispod žita“ pozivaju da sa njima razgovaramo o izbornim uslovima i nadogradnji izbornog sistema u crnoj Gori“, dodao je Nikolić.

On je poručio da je za njih Jugoslav Jakić legitimno izabrani predsjednik Opštine Šavnik, sve do izbora novog predsjednika nakon završetka postojećeg izbornog procesa, koji je prekinut na dva biračka mjesta.

Nikolić je rekao da su imali sastanak sa ambasadorima Kvinte, koje su, kako je naveo, vrlo temeljno upoznali sa rizicima i opasnostima uvođenja Crne Gore u stanje anarhije, kao i nesagledivim posljedicama koje to može imati na buduće izborne procese.

„Ukoliko se ovakvo ponašanje, ono koje smo gledali u Šavniku sa lomljenjem kutija i zaustavljanjem izbornog procesa, legitimiše kroz uvođenje prinudne uprave, onda je u Crnoj Gori sve dozvoljeno“, kazao je Nikolić.

Kako je rekao, ako je sve dozvoljeno, onda oni koji vuku takve poteze moraju da znaju da svaka destrukcija mora imati i institucionalni i vaninstitucionalni odgovor.

„Očekujemo od Vlade da se urazumi i vrati poštovanju ustavnog poretka, a ukoliko to ne želi, naći ćemo način da odbranimo ustavni poredak Crne Gore“, naveo je Nikolić.

Upitan koje će još aktivnosti preduzeti, on je rekao da njihova prva potencijalna akcija može da bude napuštanje Odbora za izbornu reformu.

„Šta će biti dalje akcije, vidjećemo nakon spremnosti ili nespremnosti Vlade na dijalog“, dodao je Nikolić.

On je kazao da je repertoar akcija širok i da će razgovarati o tome narednih dana.

„Sad bih ostavio prostor da vratimo Vladu poštovanju ustavnog poretka. U tom smislu smo pozdravili poziv predsjednika Crne Gore Vladi na odgovornost“, naveo je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS