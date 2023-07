DPS: Budvi potrebna vlast koja neće upravljati gradom iz zatvora

Podgorica, (MINA) – Budvanski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) apelovao je na sve političke subjekte, uključujući predstavnike lokalne vlasti, da se suoče sa, kako su saopštili, teškim posljedicama upravljanja Budvom iz Spuža i odgovorno pristupe tom problemu.

Iz DPS-a su naveli da Milo Božović već tri mjeseca Opštinu Budva vodi iz zatvora.

Prema njihovim riječima, apsurdne i nenormalne situacije su postale svakodnevnica, toliko da na njih više niko ne obraća pažnju.

„Ipak, dužni smo stalno da upozoravamo da su sumnje na povezanost predsjednika Opštine sa teškim kriminalnim djelima pogubne po imidž Budve.

Koliko god ostaci lokalne vlasti u Budvi insistirali da je stanje redovno, svima je jasno da se gradom ne može upravljati iz zatvora“, kaže se u saopštenju.

Iz budvanskog odbora DPS-a rekli su da nije normalno ni da zaposleni u Budvi od prvog do prvog žive u strahu da li će sud odobriti Božoviću da im u Spužu potpiše platu.

„Ako se zna da su građani Budve na parlamentarnim izborima pokazali da su ozbiljno shvatili optužbe koje se stavljaju na teret prvom čovjeku grada, uskraćujući mu legitimitet koji su mu prethodno dali, svakome je jasno da se od vanrednih lokalnih izbora više ne može bježati i da se mandat po isteku sezone mora vratiti u ruke građana“, naveli su iz te partije.

Iz DPS-a su kazali da žele da vjeruju da u lokalnom Demokratskom frontu koji je, kako su dodali, od oktobra prošle do juna ove godine izgubio više od tri hiljade glasova, ima savjesnih ljudi, koji neće tolerisati dalje satiranje ugleda Budve.

Oni su naveli da se prvi znaci raspleta krize u Budvi možda naziru kroz izjavu prvog čovjeka Demokrata Alekse Bečića, koji je kazao “da će Demokrate biti dio samo one vlasti koja je spremna da satre kriminal, nosioce, pomagače i saučesnike”.

„Vidjećemo uskoro da li Bečić govori ono što misli, odnosno da li će Demokrate napustiti vlast u Budvi“, navodi se u saopštenju.

