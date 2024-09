Dostupna genska terapija za liječenje spinalne mišićne atrofije

Podogrica, (MINA) – U crnogorskom zdravstvenom sistemu prvi put je primijenjena inovativna genska terapija, koja predstavlja revolucionarno otkriće u liječenju spinalne mišićne atrofije tip 1, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su pojasnili da je riječ o oboljenju koje dovodi do progresivnog gubitka svih životnih funkcija i završava se često smrću u najranijim godinama života, a za koji su do sada postojale ograničene opcije u liječenju.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je lijek Zolgensma dostupan na tržištu od 2017. godine.

„Njegova primjena u Crnoj Gori ukazuje na odlučnost da ne zaostajemo u primjeni najmodernijih terapija koje pružaju šansu za normalan život našim najmlađim sugrađanima“, rekao je Šimun u izjavi za javnost.

On je pohvalio tim Ministarstva zdravlja koji je predano radio na donošenju protokola i svih pripremnih aktivnosti koje su bile neophodne da lijek dođe u Crnu Goru.

Šimun je posebno istaknao i pohvalio profesionalizam i predanost tima Instituta za bolesti djece, predvođenog Nelom Ivanović, čija su stručnost i nesebično zalaganje, kako je rekao, bili od izuzetnog značaja za uspjeh ovog projekta.

„Zajedno sa vodećim stručnjacima iz Evrope i regiona, među kojima su i eminentni profesor Laurent Servais iz Centra za neuromuskularne bolesti u Oxfordu, uspjeli smo da postavimo temelje za uspešnu primjenu ovog tretmana“, rekao je Šimun.

On je kazao da su otišli i korak dalje, jer Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje početkom sledeće godine uvodi skrining za spinalnu mišićnu atrofiju.

„Ovaj program će značajno poboljšati šanse za rano otkrivanje bolesti, omogućavajući pravovremenu primjenu genske terapije sa potencijalom da potpuno spriječi progresiju bolesti“, pojasnio je Šimun.

Prema njegovim riječima, napravljen je veliki korak za najmlađe pacijente.

„Zdravstveni sistem Crne Gore pokazuje da je sposoban da pruži najbolju moguću brigu za naše građane i da se uključi u red zemalja koje su lideri u primjeni najsavremenijih medicinskih dostignuća“, poručio je Šimun.

