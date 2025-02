Dostaviti HRA i CŽP dokument policije povodom tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – U dokumentu Uprave policije, sačinjenom povodom tragedije na Cetinju, nalaze se informacije koje su dosad poznate javnosti, saopšteno je iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Oni su zato predložili Upravi policije da taj dokument dostavi nevladinim organizacijama Akciji za ljudska prava (HRA) i Centru za ženska prava (CŽP).

HRA i CŽP pozvale su Upravu policije da, u interesu javne bezbjednosti, objavi odgovore na pitanja u vezi sa masovnim ubistvom koje se 1. januara dogodilo na Cetinju.

Iz Savjeta su kazali da ih je predsjednik Savjeta Zoran Čelebić na današnjoj sjednici informisao da je u subotu primio akt Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, koji se odnosi na informaciju sačinjenu na okolnosti tragičnog događaja na Cetinju 1. januara, sa oznakom “Interno”.

„Konstatovano je da se u dokumentu ne nalaze informacije koje nijesu do sada, uglavnom, poznate javnosti, tj. da se u zaprimljenom aktu ne nalazi bilo koja informacija više od onih koje su dostupne javnosti“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Savjet cijeni opravdanim da predloži Upravi policije da se u interesu javnosti taj akt integralno dostavi podnosiocima pritužbe HRA i CŽP.

„Za slučaj da se ne može skinuti oznaku “Interno”, Savjet je stava da se predstavnici HRA i CŽP pozovu da potpišu izjavu o tajnosti podataka i integralno se upoznaju sa sadržajem ovog dokumenta“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Savjet ponovio zahtjev Upravi policije da odgovori na dostavljenu pritužbu HRA i CŽP, kako bi Savjet na bazi tog dokumenta vodio dalji postupak i utvrđivao, eventualne, propuste u postupanju i primjeni policijskih ovlašćenja.

