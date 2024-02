Donirali tablet računare i internet pakete za pomoć integraciji izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i kompanije One donirali su tablet računare i internet pakete djeci koja su sa svojim porodicama, zbog oružanih sukoba, pronašla utočište u Crnoj Gori.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju UNHCR-a i kompanije One, donacija će omogućiti djeci da lakše prate školske programe i nastavu.

Donacija se sprovodi u okviru dugogodišnje saradnje između UNHCR-a i kompanije One.

Šef UNHCR-a u Crnoj Gori Žan Iv Bušardi istakao je da je važna saradnja sa privatnim sektorom za obezbijeđivanje održivosti i inkluzije prisilno raseljenih osoba u crnogorsko društvo.

On je naglasio da UNHCR i kompanija One od 2020. godine blisko sarađuju u pružanju konkretne pomoći izbjeglicama, tražiocima azila i drugim osobama pod zaštitom UNHCR-a.

“Tokom 2021. godine, zajedničke aktivnosti komunikacija u zajednici omogućile su blagovremeno informisanje lica pod brigom UNHCR-a o svim mjerama suzbijanja pandemije koronavirusa, čime se doprinijelo niskoj stopi transmisije virusa među ovom populacijom”, rekao je Bušardi.

Kako je kazao, u ovoj godini, kao i prethodnoj, saradnju nastavljaju prevashodno u jačanju integracije osoba koje su našle utočište u Crnoj Gori, uključujući i kroz podršku sveobuhvatnom pristupu sistemu obrazovanja.

Direktor korporativnih poslova u kompaniji One Crna Gora Srđan Šišić saopštio je da je donacija još jedan korak u misiji kompanije da pomogne onima kojima je to najpotrebnije.

On je naveo da kompanija One u središte društvene odgovornosti pozicionira obrazovanje, kao univerzalno pravo sve djece.

Šišić je istakao da je, zbog prirode industrije kojoj One pripada, njihov fokus na digitalnim vještinama.

Kako je rekao, donacija predstavlja težnju kompanije da i važna digitalna znanja budu dostupna svima, posebno mališanima koji su došli u Crnu Goru u potrazi za sigurnošću i mirom.

“Zajedničke inicijative povezale su nas, kao privatnu kompaniju i UNHCR, otvarajući prostor da donesemo konkretno dobro ljudima. Ovim gestom koji je samo početak ovogodišnjih planiranih aktivnosti, nastavljamo saradnju započetu 2020.godine, na koju smo izuzetno ponosni”, kazao je Šišić.

