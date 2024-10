Dom zdravlja Glavnog grada: Građani da se vakcinišu protiv sezonskog gripa

Podgorica, (MINA) – Iz Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada apelovali su na stanovništvo Podgorice, posebno na članove visoko rizičnih grupa, da se vakcinišu protiv sezonskog gripa, jer je to ključno za očuvanje njihovog i zdravlja cijele zajednice.

Iz te zdravstvene ustanove podsjetili su da vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje ove sedmice, i da se građani mogu vakcinisati na svim punktovima DZ Glavnog grada, kod timova izabranih doktora za odrasle i djecu.

Oni su rekli da se građani za vakcinaciju mogu prijaviti preko brojeva telefona izabranih timova, objavljenih na sajtu DZ Glavnog grada, kao i dolaskom u dom zdravlja gdje je pacijent registrovan.

Građani će, kako su kazali iz DZ Glavnog grada, biti vakcinisani u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da je glavni cilj vakcinacije protiv sezonskog gripa smanjenje učestalosti obolijevanja, a prije svega teških formi bolesti, hospitalizacija i smrtnih ishoda među grupama stanovništa koje su u povećanom riziku.

Kako su naveli, vakcijancija se preporučuje svim osobama starijim od šest mjeseci sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema i bubrega, kao i onima koje se liječe od metaboličkih poremećaja, kao što je šećerna bolest.

“Preporučuje se osobama sa smanjenom funkcijom imunološkog sistema, uključujući i osobe sa HIV/AIDS-om, kao i onima koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije”, kaže se u saopštenju.

Iz DZ Glavnog grada su rekli da se vakcinacija preporučuje osobama starijim od 65 godina, hronično oboljelim koje žive u kolektivnom smještaju, kao i zdravstvenim radnicima i saradnicima.

“Jer na taj način ne samo da štite svoje i zdravlje svojih ukućana, već značajno doprinose zdravlju onih koje liječe i o kojima brinu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, pored tih grupa,vakcinacija preporučuje i trudnicama, kao i djeci uzrasta od šest mjeseci do pet godina, posebno imajući u vidu njihov značaj u širenju obolijevanja u opštoj populaciji.

