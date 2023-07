Izborna komisija: Do 12 sati glasalo 32,29 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na biračkom mjestu na Cetinju Lovćenski partizanski odred II, na kojem se danas ponavlja glasanje, do 12 sati glasalo je 217 birača, odsnosno 32,29 odsto, kazao je predsjednik Opštinske izborne komisije Marko Brnović.

Brnović je agenciji MINA rekao da glasanje protiče u najboljem redu i da za sada nema nepravilnosti.

Pravo glasa na tom biračkom mjestu ima 672 birača.

Glasanje se ponovlja nakon što je Ustavni sud usvojio žalbu Socijaldemokratske partije (SDP) protiv rješenje Državne izborne komisije i naložio Izbornoj komisiji Prijestonice da ponovi izbore na tom biračkom mjestu.

SDP je žalbu podnio zbog, kako su kazali, nepoklapanja broja kontrolnih listića sa brojem birača koji su identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali.

