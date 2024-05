DNP: Suspendujemo podršku Vladi

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP) suspendovala je odluku o podršci Vladi, saopštili su iz te stranke.

Oni su kazali da je preduslov da uopšte razmatraju opciju dalje podrške Vladi Milojka Spajića usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu najkasnije do kraja juna.

U saopštenju se navodi da Predsjedništvo DNP najoštrije osuđuje odluku Vlade da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) glasa za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

„Nelegitimna odluka Vlade da, bez konsultacija sa koalicionim partnerima, u potpunosti je protiv nacionalniih, državnih i političkih interesa Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Rezolucija o Srebrenici za koju je glasala Vlada u svojoj preambuli osnažuje Rezoluciju 819 Savjeta bezbjednosti UN – a od 16. aprila 1993. godine kojom se Srbiji i Crnoj Gori uvode privremene mjere i obaveza sprečavanja genocida uz prijetnju dodatnim sankcijama.

„Tim činom glasanja Vlada je istovremeno proglasila genocidnim i preko 30 odsto sopstvenih građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, istovremeno podstičući nacionalne tenzije i dodatne podjele u crnogorskom društvu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je tim činom Vlada ozbiljno urušila koalicioni Sporazum u kojem precizno piše da će se buduća izvršna vlast i koalicioni partneri suzdržavati od svih tema koje idu u pravcu produbljivanja podjela.

„Kršenje Sporazuma se posebno ogleda u narušavanju odnosa sa nama najbližom Srbijom i Republikom Srpskom. A istovremeno se favorizuju i unapređuju odnosi sa tzv. Kosovom i Hrvatskom, i to na dugoročnu štetu srpskog i crnogorskog naroda“, rekli su iz DNP-a.

Oni su poručili da je zbog svega navednog, predsjedništvo DNP-a, zaključilo da Spajićeva vlada i kolacioni Sporazum koji je potpisan, ne mogu opstati u postojećem formatu.

Iz DNP su rekli da je Predsjedništvo stranke jednoglasno donijelo odluku o suspenziji dalje podrške Vladi do ispunjena više zahjteva.

„Preduslov da bi DNP uopšte razmatrala opciju dalje podrške Vladi je usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu najkasnije do kraja juna“, kaže se u saopštenju DNP-a.

Oni su rekli da u slučaju da ne dođe do izglasavanja pomenute Rezolucije, čiji je jedan od inicijatora Spajić, automatski bi značilo prestanak daljih pregovora i uskraćivanje podrške DNP-a 44. Vladi.

„Predsjedništvo DNP-a vjeruje da je Spajiću jasno da bi neusvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu značilo i kraj njegove vlade u ovom formatu parlamentarne većine“, dodaje se u saopštenju.

Ako bi ipak bila izglasana Rezolucija o genocidu u Jasenovcu, a u cilju postizanja dogovora o daljem funkcionisanju parlamentarne većine koja će podržavati Vladu, iz DNP-a su rekli da je neophodno dostaviti konkretnu i u vremenski normiranim poglavljima realizaciju programa Evropa sad 2.

Oni su naveli da je na osnovu tog programa Pokret Evropa sad (PES) na izborima 11. juna dobio najveći broj glasova, a što je, kako se dodaje, DNP u konačnom i opredijelilo da podrži vladu Spajića.

Iz DNP-a su rekli da zahtjevaju i pokretanje ustavne inicijative o normiranju srpskog jezika kao službenog.

„U sklopu pomenute inicijative definisati i normu o nezastarijevanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, a posebno za ona djela koja se odnose na višedecenijsku brutalnu pljačku Crne Gore i njenih građana“, dodaje se u saopštenju.

Iz DNP zahtjevaju i predlaganje zakonskog rješenja i međudržavne sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Ustavom i zakonom normiranje trobojke kao narodne zastave.

Oni traže i smjenu ministara za koje postoje ozbiljne sumnje da imaju veze sa organizovanim kriminalnim grupama i koruptivnim aktivnostima.

Iz DNP-a su naveli da je potrebno aneksom postojećeg koalicionog Sporazuma precizirati i obavezati se na ispunjenje navedenih zahtjeva.

Predsjedništvo DNP, kako se dodaje, neće podržati rekonstrukciju Vlade najavljenu za jun.

„Iz ovog dalje proizilazi da DNP neće delegirati ni potpredsjednika Vlade, ni ministra saobraćaja u vladu Spajića, a koji su bili utvrđeni da koalicionim Sporazumom pripadaju DNP-u“, kaže se u saopštenju.

Iz DNP-a su rekli da bi ulaskom njihovih predstavnika „u ovu vladu abolirali Spajića za izglasavanje Rezolucije o Srebrenici i eleminisali bi svaku mogućnost redefinicije postojećeg koalicionog Sporazuma“.

To bi, kako se dodaje, predstavljalo izdaju birača njihove koalicije.

„Jer bi se ispostavilo da su nas sve vrijeme interesovale ministarske i druge funkcije u Vladi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će poslanici DNP-a nastaviti komunikaciju i saradnju sa partijama parlamentarne većine oko zakonskih predloga za koje oni budu procijenili da su u interesu građana i evropskog puta Crne Gore.

Dodaje se da Predsjedništvo DNP-a očekuje, da ukoliko je Spajiću stalo do podrške te partije, narednih dana inicira sastanak sa predsjednikom stranke Milanom Kneževićem kako bi dogovorili dinamiku izmjena koalicionog Sporazuma i realizaciju ispostavljenih zahtjeva.

„Svjesni činjenice da isključiva i dominantna odgovornost ne leži samo na Spajiću, već na svim subjektima koji podržavaju 44. vladu, očekujemo da se i ostali potpisnici koalicionog Sporazuma uključe u rješavanje evidentne krize nastale glasanjem Vlade za Rezoluciju o Srebrenici“, zaključuje se u saopštenju.

