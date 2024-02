Djelovanje BS-a u skladu sa interesima Bošnjaka i svih građana Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) je nezavisni i samostalni politički subjekat, čija je ideologija i političko djelovanje u skladu sa interesima Bošnjaka, ali i svih građana Crne Gore, poručio je predsjednik te partije Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je, čestitajući 18. godišnjicu osnivanja koju BS obilježava danas, naglasio da je ta partija savremenoj Crnoj Gori donijela ključnu političku prevagu za sve najvažnije strateške unutarpolitičke i spoljnopolitičke odluke.

„Od samostalnosti, preko posvećenosti Evropskoj uniji (EU) i NATO integracijama, do uspostavljanja Crne Gore kao građanske države”, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, da nije bilo BS-a, sve to bi krenulo u nekom drugom smjeru.

„BS je nezavisni i samostalni politički subjekt, čija je politička ideologija, ali i političko djelovanje potpuno i skladu sa interesima Bošnjaka, ali i svih građana i države Crne Gore”, naglasio je Ibrahimović.

On je poručio da su Bošnjaci u Crnoj Gori svoji na svome i da Crna Gora pripada tom narodu, kao bilo kom drugom.

“Želim da jasno poručim, najprije Bošnjacima a onda i svim gradjanima Crne Gore, da Bošnjaci u Crnoj Gori nikada neće pristati da budu građani bilo kojeg, osim prvog reda”, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da svako ko misli da Bošnjake stavi u drugi red, neće to uspjeti.

„To je Crna Gora za koju smo se borili, za koju se borimo, za koju ćemo se boriti i za koju ćemo se izboriti”, naveo je Ibrahimović.

On je podsjetio da je na današnji dan, prije 18 godina, realizovano ujedinjenje nacionalnih stranaka koje su zastupale interese bošnjačkog naroda u jednu stranku.

„Današnji značajan jubilej – punoljetstvo BS-a, potvrda je istrajnosti na kursu jasnih i ispravnih ideja u prethodnih 18 godina na političkoj sceni Crne Gore, u veoma izazovnim i turbulentnim vremenima, kada su se donosile važne odluke za državu Crnu Goru i za bošnjački narod”, kazao je Ibrahimović.

On je ukazao da je BS, iako manjinska partija, svojim vizionarskim i strateškim odlukama koje je donosila kada je to bilo najvažnije, postala jedan od najvažnijih političkih činilaca od obnove nezavisnosti Crne Gore.

Ibrahimović je rekao da, analizirajući usvojeni Program partije 26. februara 2006. godine, skoro i da nema stavke koja nije u značajnoj mjeri realizovana.

To je, kako je dodao, pečat opravdanosti postojanja BS-a.

“Naročito smo ponosni na naše učešće u formiranju Crne Gore kao nezavisne, proevropske države koja teži građanskom konceptu, na naše članstvo u NATO-u, na unapređenje položaja i zastupljenost Bošnjaka u institucijama sistema i na afirmaciju naših manjinskih prava, od kojih smo ključna uspjeli da uspostavimo kao ustavne i zakonske kategorije”, objasnio je Ibrahimović.

To je, kako je naveo, rezultat mukotrpnog rada dugog 18 godina.

“Kao posebnu vrijednost na koju smo izuzetno ponosni ističem jačanje nacionalne svijesti Bošnjaka, kroz afirmaciju kulture i tradicije, ali i kroz jačanje prepoznatljivosti Bošnjaka u Crnoj Gori značajnijim učešćem u društveno političkom životu”, rekao je Ibrahimović.

On je, kako je naveo, ubijeđen da će se to pokazati i kroz rezultate popisa na kojem će biti smanjene “vještaćke podjele” unutar bošnjačkog nacionalnog tijela.

Ibrahimović je kazao da je položaj Bošnjaka sada neuporedivo bolji, nego prije 18 godina, dodajući da je BS tome dala ključni doprinos i pečat.

“Značaj i uloga BS-a prevazilaze granice Crne Gore. Sa svih značajnijih adresa u regionu, o BS-u se govori kao važnom činiocu u političkim procesima”, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, proevropska i prozapadna politička orjentacija BS-a, potvrđena je i od strane Brisela, a BS je, kako je rekao, punopravna članica najjače političke grupacije u Evropskom parlamentu, Evropske narodne partije (EPP).

“Povjerenje koje imamo od naših međunarodnih partnera, dodatna je obaveza da nastavimo da vodimo odgovornu, jasnu, ispravnu i državničku politiku”, naglasio je Ibrahimović.

On je podsjetio i na ulogu prvog predsjednika BS-a Rafeta Husovića, koji je, kako je naveo, bio veliki vizionar i utemeljivač progresivne politike kakvu je od prvog dana vodila BS.

“Kao potvrdu takve ispravne politike, zadovoljan sam da veliki broj novih članova upravo u BS-u vidi političkog aktera koji će najbolje zastupati njihove interese”, rekao je Ibrahimović.

To, kako je kazao, potvrđuju brojna istraživanja javnog mnjenja, gdje se vidi značajan rast povjerenja građana prema BS-u, ali i činjenica da je BS respektabilna politička snaga u Skupštini sa šest poslanika.

“Kao politički predstavnici bošnjačkog naroda, jasno poručujem da rukovodstvo i članstvo BS-a, osim vjere i želje, ima snagu, znanje i sposobnost da riješava probleme sa kojim se suočavaju bošnjački narod i država”, rekao je Ibrahimović.

On je ukazao i na značaj dijaspore.

“Koja je od prvog dana bila naš saveznik, neko ko je vjerovao u ispravnost ideje i politike BS-a i neko ko je naš neumorni saveznik i pomagač, na čemu sam im veoma zahvalan”, poručio je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, ciljevi BS-a u narednom periodu biće posvećen rad na ispunjenju standarda za punopravno članstvo Crne Gore u EU, daljoj demokratizaciji društva, jačanju vladavine prava i uspostavljanju društva jednakih šansi.

Ibrahimović je kazao da će se BS baviti daljim unapređenjem položaja Bošnjaka, institucionalizacijom manjinskih prava, jačanjem veza Crne Gore i dijaspore, jačanju političke i nacionalne svijesti Bošnjaka, kao i ekonomskim i privrednim snaženjem sredina u kojima žive Bošnjaci.

