Djecu mlađu od tri godine ne upućivati u ustanove

Podgorica, (MINA) – UNICEF, Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, institucija Ombudsmana i nevladina organizacija (NVO) Juventas pozvali su relevantne institucije da obezbijede da nijedno dijete mlađe od tri godine ne bude smješteno u ustanovu.

Kako su naveli, umjesto upućivanja u ustanove za smještaj, kao što je Dječji dom Bijela, djeca bez roditeljskog staranja do tri godine, uz podršku sistema socijalne i dječje zaštite, treba da ostanu u porodici ili da budu upućena u hraniteljske porodice.

“Crna Gora je bila prva država u regionu koja nije imala djecu mlađu od tri godine smještenu u ustanovama, ali to više nije slučaj”, kaže se u saopštenju.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Huan Santander naveo je da, više od 50 godina, istraživanja pokazuju da su djeca smještena u ustanove u ranom djetinjstvu izložena riziku od zaostajanja u razvoju.

To se, kako je istakao, može nadomjestiti samo brigom u porodičnom okruženju punom ljubavi.

“Iz tog razloga, UNICEF poziva da se u Crnoj Gori obezbijedi da nijedno dijete mlađe od tri godine ne bude smješteno u ustanovu”, rekao je Santander.

Kako je saopšteno, Crna Gora se, kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, obavezala da će svakoj djevojčici i svakom dječaku omogućiti da ostvari pravo da odrasta u sigurnom porodičnom okruženju.

Navodi se da jedan od kriterijuma za proces pristupanja Crne Gore EU jeste i da nema djece mlađe od tri godine u ustanovama, dok je u posljednjem Izvještaju EU o napretku naglašena potreba da se ubrza reforma sistema socijalne i dječje zaštite kako bi se svakom djetetu pružila kvalitetna porodična njega.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla je da pozivaju sve relevantne institucije da omoguće da svako dijete u Crnoj Gori ostvari svoje pravo na odrastanje u toplom porodičnom okruženju.

Prema njenim riječima, Crna Gora treba da podstiče dalji razvoj hraniteljstva i usvajanja djece.

“Smiještanje u porodicu svakog djeteta koje nema odgovarajuće roditeljsko staranje i mlađe je od tri godine treba da bude hitan nacionalni prioritet”, poručila je Popa.

U saopštenju se navodi da Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi na prvoj Strategiji deinstitucionalizacije, čiji je cilj da se se smještanje djece u institucije zamijeni njegom u porodici.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković rekao je da ta Strategija treba da ima fokus na jačanju mehanizama za sprečavanje izdvajanja djece iz porodica, kao i na jačanju sistema hraniteljstva u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, neophodno je dalje promovisati i razvijati nesrodničko hraniteljstvo.

“Neophodno je hitno razviti hraniteljstvo uz intenzivnu podršku (takozvano specijalizovano hraniteljstvo) za djecu sa smetnjama u razvoju i urgentno hraniteljstvo za djecu mlađu od tri godine i žrtve nasilja”, istakao je Bjeković.

Kako je saopšteno, ključno je spriječiti izdvajanje djece iz bioloških porodica pružanjem kvalitetne podrške porodicama kada su u krizi i to od samog početka krize.

Ivana Vujović iz NVO Juventas navela je da Ministarstvo rada i socijalnog staranja mora hitno investirati u razvijanje i održivost programa podrške porodicama u riziku od razdvajanja djeteta i porodice, koji će spriječiti smještanje djece u ustanove.

U saopštenju se navodi da su, tokom proteklih decenija, UNICEF i EU podržali Ministarstvo rada i socijalnog staranja u reformisanju sistema socijalne i dječje zaštite.

“Kao rezultat, Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti zabranjeno je smještanje djece mlađe od tri godine u ustanove, izuzev u slučajevima kada je to privremena krajnja mjera”, navodi se u saopštenju.

