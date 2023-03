DIK: Đukanović 35,37 odsto glasova, Milatović 28,92 odsto

Podgorica, (MINA) – U prvom krugu predsjedničkih izbora kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović osvojio je 35,37 odsto glasova, a kandidat Evrope sad Jakov Milatović 28,92 odsto, pokazuju privremeni rezlutati koje je večeras utvrdila Državna izborna komisija (DIK).

Prema podacima DIK-a, Đukanović je u prvom krugu predsjedničkih izbora osvojio 119.673 glasa a Milatović 97.858 glasova, pa će njih dvojica učestvovati u drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila, prenosi portal RTCG.

Kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić osvojio je 65.385 glasova odnosno 19,32 odsto, a kandidat Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić 37.562 glasa odnosno 11,10 odsto.

U prvom krugu predsjedničkih izbora, kandidatkinja Socijaldemokratkse partije Draginja Vuksanović Stanković osvojila je 10.669 glasova, odnosno 3,15 odsto, a kandidat Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović osvojio je 4.659 glasova odnosno 1,38 odsto.

Nezavisni kandidat Jovan Radulović osvojio je 2.574 glasa odnosno 0,76 odsto.

