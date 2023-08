Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Državnu izbornu komisiju (DIK) da omogući brzo i transparentno prikupljanje rezultata izbora.

CDT je pripremio 35 preporuka za predstojeću izbornu reformu, a sedma preporuka odnosi se na javno praćenje obrade rezultata izbora.

Kako su kazali iz CDT-a, DIK godinama unazad nije u stanju organizovati javnu tabulaciju rezultata izbora sa biračkih mjesta, odnosno njihovo brzo prikupljanje.

„Na sajtu DIK nije moguće praćenje obrade rezultata izbora u realnom vremenu, u čemu Crna Gora kasni ne samo za razvijenim demokratijama, nego i za regionom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to dodatno zabrinjava imajući u vidu da Crna Gora ima znatno manji broj biračkih mjesta u poređenju sa tim zemljama.

„Izostanak brzog saopštavanja rezultata dodatno urušava kredibilitet ove institucije jer građani/ke sa pravom postavljaju pitanje kako je moguće da nevladina organizacija nešto može, a država ne“, kazali su iz CDT-a.

Prema njihovim riječima, ne radi se o sposobnostima, već o nedostatku političke volje da se unaprijedi taj segment izbornog procesa.

„Koji partije, koje blokiraju promjenu, objašnjavaju time da na biračkim mjestima nije dozvoljena upotreba elektronskih uređaja, pa nije moguće brzo javiti rezultate izbora“, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli iz CDT-a, da bi se neutralisali ti izgovori i omogućio razvoj izbornog procesa, u novom Zakonu o izboru odbornika i poslanika treba precizirati tu zakonsku odredbu u pravcu omogućavanja korišćenja elektronskih uređaja u te svrhe.

„A onda i pristupiti organizacionoj i tenhičkoj pripremi ovog procesa kako bi DIK u narednim izborima mogla obaviti ovaj važan posao“, dodaje se u saopštenju.

