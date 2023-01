Dijalogom do vlade koja bi pripremila izbore

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori neophodan je dijalog koji bi doveo do rješenja političke krize, uključujući formiranje vlade koja bi pripremila izbore, kazao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

On je u intervjuu za Pobjedu rekao da dijalog, a ne njegovo fingiranje, mogu dovesti do funkcionalnog Ustavnog suda, dogovora o Sudskom savjetu i vrhovnom državnom tužiocu, ali i do vlade koja bi pripremila izbore.

„A sve to su preduslovi za skori izlazak na birališta bez kojeg nema održivog rješenja za neodrživu situaciju, koju je neodgovorna vlast izazvala“, naveo je Šehović.

On je ocijenio da evropski put Crne Gore možda nije formalno, ali je suštinski skoro u potpunosti zaustavljen.

“Dovoljno je pogledati najgori izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori do sada, ili se prisjetiti ocjena zapadnih partnera koji nas odavno upozoravaju da se naš glas u Briselu odavno ne čuje i da moramo pronaći kompas koji smo izgubili 2020. godine”, dodao je Šehović.

Prema njegovim riječima, eventualno formiranje neustavne vlade bi, sudeći po najavama iz Brisela i Vašingtona, i formalno blokiralo proces pristupanja Evropskoj uniji.

