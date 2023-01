DF traži podršku Demokrata za iniciranje skraćenja mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) spreman je da sa Demokratama inicira vanredno zasijedanje parlamenta radi ponovnog izglasavanja Zakona o lokalnoj samoupravi, ali traži da prva tačka sjednice bude skraćenje mandata Skupštini, kazao je jedan od lidera DF-a Milan Knežević.

On je Televiziji Vijesti rekao da ne postoji nijedan razlog da Demokrate sa DF-om ne iniciraju skraćenje mandata Skupštini, nakon što URA i Socijalistička narodna partija (SNP) nijesu dali potpise za sazivanje sjednice na kojoj bi se birala nova vlada.

“Prva tačka vanrednog zasijedanja bi onda trebalo da bude skraćenje mandata, koje bismo inicirali zajedno sa Demokratama, kako bi se stvorile prepostavke da dođe do objedinjavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora”, naveo je Knežević, prenosi portal Vijesti.

On je rekao da je potpuno neobjašnjovo i neracionalno da, u vremenu ekonomske krize i nejasnih budžetskih kapaciteta za ovu godinu, izbori u Crnoj Gori budu u razmaku od mjesec do 45 dana.

