Despotović: Insistiraćemo da se nadoknadi šteta stanovnicima Šavnika

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će insistirati da se u što kraćem roku nadoknadi šteta pričinjena stanovnicima Šavnika, kazala je poslanica te stranke Aleksandra Despostović.

Ona je, na konferenciji za novinare, rekla da “aktuelna Vlada protiv svojih građana radi sve što je u njenoj moći”.

“Dokaza ima mnogo, a najnovije je skandalozno ponašanje izvršne vlasti prema stanovnicima Šavnika, koji su pretrpjeli veliku štetu zbog poplava”, navela je Despotović.

Ona je kazala da su tri dana članovi najglomaznije Vlade posmatrali kako “tonu” sela u Šavniku, da je premijer Milojko Spajić tvitovao o nebitnim temama i da se niko nije oglasio ni poslao pomoć Šavniku.

“Zašto? Pa jasno je, zato što Šavnik doživljavaju kao neprijateljsku opštinu, jer je na njenom čelu Jugoslav Jakić, koji je član DPS-a”, navela je Despotović.

Ona je pohvalila napore lokalne samouprave, koja je, kako je rekla, ostavljena da se sama bori protiv elementarne nepogode.

“Na sreću, priskočile su u pomoć lokalne samouprave Bijelo Polje i Bar, privatne kompanije, odgovorni pojedinci i situaciju stavile pod kontrolu”, rekla je Despotović.

Prema njenim riječima, to je nezabilježena neodgovornost jedne vlade prema stanovništvu i, nažalost, nije prva ni jedina.

Despotović je dodala da se stočni fond Crne Gore razara, ljudi razbolijevaju, a virus hara mjesecima.

“Postavlja se pitanje čemu služi ovakva vlada. Da zadovolji političke apetite svojih konstituenata, jer to jedino radi uspješno”, rekla je Despotović.

Prema njenim riječima, neodgovorna Vlada mora da ode, jer nema emaptiju niti osjećaj za svoje stanovništvo.

“Jer njihovo nečinjenje je podjednako opasno kao činjenje, to nije Vlada, već interesna grupa osoba koja se u svemu razlikuje, a dijele samo jedan zajednicki cilj – da što duže sjede u ministarskim foteljama”, kazala je Despotović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS