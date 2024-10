Demokrate: Ne ulazimo u meritum odluke suda

Podgorica, (MINA) – U pozivu Demokratske Crne Gore nevladinim organizacijama (NVO) da zajedno podignu glas protiv neodgovornog ponašanja sudova, nema ništa zastrašujuće ili radikalno i njime se ne ulazi u meritum odluke suda, kazali su iz Kluba poslanika te partije.

Iz Akcije za ljudska prava (HRA) odbili su poziv Demokratske Crne Gore, navodeći da takve pozive smatraju razočaravajućim populizmom, protivnom ljudskim pravima.

Iz Kluba poslanika Demokrata u reagovanju su naveli da se neće pravdati, jer nemaju za šta.

“Ako je saopštenje u kojem smo pozvali sve društvene aktere da zajedno institucionalno podignemo glas zbog katastrofalnog stanja u sudstvu najveći crnogorski problem na polju ugrožavanja ljudskih prava i sloboda, onda možemo slobodno konstatovati da smo na ovom polju značajno napredovali u odnosu na godine i decenije prije 2020”, kaže se u reagovanju.

Iz Demokratske Crne Gore su rekli da saopštenje HRA, u kojem ih ta organizacija optužuje, između ostalog za populizam, neće okarakterisavati na isti način, već da će sa žaljenjem konstatovati “da su ovoga puta potpuno promašili adresu i vrijeme”.

“Ukoliko se pažljivo pročita naše saopštenje može se lako zaključiti da u njemu nema ništa zastrašujuće ili radikalno, niti se ulazi u meritum odluke suda, koja je, moramo konstatovati, zaprepastila čitavu javnost”, navodi se u reagovanju Kluba poslanika Demokrata.

To, kako su kazali iz te partije, potvrđuje i masovni protest u Baru.

“Slažemo se sa vašom ocjenom da problem vršnjačkog nasilja moramo posmatati mnogo šire ako mislimo da se problem rješava, ali vi činite upravo suprotno”, kaže se u reagovanju.

Prema riječima Demokrata, sve što se dešava danas, posljedica je brojnih negativnih uzroka koji su se javljali u prošlosti.

“Upravo rješavanje, odnosno otklanjanje brojnih uzroka koji za posljedicu imaju, pored ostalog, i vršnjačko nasilje, jeste ono čemu Demokratska Crna Gora programski teži”, naveli su iz te stranke.

Oni su kazali da napori koje ulažu na suzbijanju raznih oblika kriminaliteta potencijalno stvaraju uslove za otklanjanje brojnih problema u društvu, a samim tim i sprečavanje maloljetničke delikvencije.

“Teze iz saopštenja da “bez obzira na to što političari smatraju da treba da ostane u zatvoru i dobije kaznu bez suđenja” i “ne želimo državu u kojoj političari odlučuju o pritvoru, jer bi takva država bila nedemokratska, protivna vladavini prava i sigurno ne bi zasluživala učlanjenje u Evropsku uniju”, očigledno imputirajući to Demokratama, najblaže rečeno maliciozne su i, ponavljamo, pogrešno adresirane”, navodi se u reagovanju.

Iz Demokratske Crne Gore su rekli da je HRA prije samo par dana odćutala saopštenje poslanice opozicije, koja je optužila pravosudne organe u slučaju produženja pritvora Zoranu Lazoviću i Milivoju Katniću.

Kako su kazali, Demokratska Crna Gora i njeni funkcioneri su od osnivanja 2015. godine pa do danas značajno doprinijeli demokratizaciji društva, jačanju vladavine prave, naročito djelovanjem u poslednjih godinu, kao i ubrzanju evropskog puta.

“Što se na primjer nikako ne može reći za partije bivšeg režima, koje su upravo preko Vesne Medenice, o čijim pravima i slobodama danas izgleda svi brinu, pritom bez potrebe braneći istu od nas, direktno uticale na nezavisnost sudstva u Crnoj Gori, uticale na donošenje presuda i određivanje pritvora”, kaže se u reagovanju Kluba poslanika Demokrata.

Navodi se da uticaj na pravosuđe, nažalost, nijesu imali samo političari, već i kriminalne grupe, odnosno narko karteli.

“I to upravo preko Vesne Medenice, stvarajući uzrok o kojem smo gore pisali i koji se katastrofalno odrazio na kompletno društvo”, kaže se u reagovanju Demokrata.

Iz te partije su istakli da je “apsolutna podla podvala” da vrše pritisak, da su protiv sudija i pravičnog suđenja, ili da ugrožavaju bilo čija prava i slobode.

“Ako je pak neko pomislio da ćemo odćutati na opšteprisutne anomalije u pravosuđu i djelovanje pojedinaca zbog kojih ono i dan danas ispašta, grdno se vara”, navodi se u reagovanju.

