Demokrate: Hapšenje Čađenovića početak kraja mreže organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Prethodna i hapšenje specijalnog državnog tužioca Saše Čađenovića predstavljaju samo početak kraja mreže organizovanog kriminala i korupcije, koja je 30 godina, preko svojih predstavnika, faktički upravljala institucijama sistema, kazali su iz Demokratske Crne Gore.

Iz te partije su rekli da je današnja akcija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) pokazatelj da intenzivnija borba protiv korupcije i kriminala predstavlja plod izbora istinski nezavisnog i profesionalnog Tužilačkog savjeta.

“Kao i hrabrog i odgovornog pristupa glavnog specijalnog tužioca (Vladimira) Novovića i kadrovski osvježenog SDT-a”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazale Demokrate, ako se po jutru dan poznaje, Crnu Goru konačno očekuju bolji dani.

Iz te partije naveli su da se ulazi u novu eru u kojoj pravda kuca na svaka vrata, pa i na vrata onih koji su do skoro mislili da su nedodirljivi i da nikad neće odgovarati za nepočinstva, onih koji su odlučivali o sudbinama drugih, posebno u jeku fabrikovanja afera političkim neistomišljenicima.

“Hapšenje Čađenovića i prethodna hapšenja prijatelja iz skupine “privilegovanih poslušnika” predstavlja samo početak kraja mreže organizovanog kriminala i korupcije, koja je 30 godina, preko svojih predstavnika, faktički “upravljala” institucijama sistema”, kaže se u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da je Čađenović poznat i po tome što je, na štetu Dragana Krapovića i te partije, “pokušao da jedan saobraćajni prekršaj, po nalogu njegovih nalogodavaca, pretvori u ustavni puč”.

“Kao i činjenica da je zloupotrebom službenog položaja, bez ispunjenih formalno-pravnih pretpostavki, odbacivao prijave protiv Petra Lazovića”, navele su Demokrate.

Prema njihovim riječima, paradoksi, poput ovog da je specijalni državni tužilac, koji bi trebalo da suzbija organizovani kriminal, uhapšen zbog organizovanog kriminala, zasigurno su pokazatelj stanja institucija sistema, “koje su nam u nasljeđe ostavili naši prethodnici”.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da spregu korupcije i kriminala sa državom i njenim organima, glavni specijalni tužilac ovih dana razbija u paramparčad.

“Zato puna podrška SDT-u za sve dalje procese, sprovođenje pravde na svim nivoima i prema svima koji su skloni nezakonitostima, zloupotrebama i krivičnim djelima”, navodi se u saopštenju.

