Demokrate: Dječije žrtve bombardovanja da budu podsjetnik na neprocjenjivu vrijednost mira

Podgorica, (MINA) – Dječije žrtve NATO bombardovanja treba da posluže kao vječni podsjetnik na neprocjenjivu vrijednost mira i dijaloga, smatraju u Demokratskoj Crnoj Gori.

Oni su rekli da se danas sa dubokim poštovanjem i tugom „prisjećamo tragedije koja je zauvijek promijenila sudbine mnogih nevinih ljudi i njihovih porodica“.

U saopštenju se navodi da je teško prihvatiti da su među stradalima tokom NATO bombardovanja bila i djeca, koja su, kako se dodaje, život izgubila prije nego su ga i osjetila.

„Neka nam njihove žrtve služe kao vječni podsjetnik na neprocjenjivu vrijednost mira i dijaloga, koji nijesu samo temelj uspjeha već i most prema razumijevanju i miru. Odgovornost da učimo iz prošlosti i težimo boljoj budućnosti počiva na našim ramenima“, navodi se u saopštenju.

Demokrate su poručile da su mir i tolerancija neophodni za izgradnju pravednog i naprednog društva, koje cijeni živote svakog svog člana i gradi mostove saradnje širom svijeta.

„Zajedno, možemo graditi budućnost u kojoj se tragedije prošlosti neće ponoviti, stvarajući svijet u kojem dominira razumijevanje, saosjećanje i međusobno poštovanje“, zaključuje se u saopštenju.

