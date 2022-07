Đeljošaj: Rušenjem Vlade ruši se i evropska budućnost Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Rušenjem aktuelne Vlade, ruši se i evropska budućnost Crne Gore, poručio je lider Albanske alternative i predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj.

„Sasvim neočekivano, i nimalo našom zaslugom, pred Crnom Gorom su se otvorila vrata Evropske unije (EU)“, naveo je Đeljošaj u izjavi dostavljenoj medijima.

Prema njegovim riječima, to je ono što, zaista, jeste najvažnije u ovom trenutku.

„Koliko god neko bio ljut i nezadovoljan ovom Vladom, rušenjem ove Vlade ruši se i evropska budućnost Crne Gore“, istakao je Đeljošaj.

Kako je kazao, kazniti jednu vladu ne predstavlja problem, i to je nešto što mora biti normalno u politici.

„Ali rušiti ovu vladu, u ovom trenutku, značilo bi zatvaranje već uveliko odškrinutih vrata EU“, smatra Đeljošaj.

Može se, kako je naveo, u nedogled raspravljati o odluci za usvajanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) – ko je kriv, ko je ljut, a ko nezadovoljan.

„Odluka je donijeta, a Temeljni ugovor sa SPC je usvojen, i to pitanje je danas zatvoreno. Sada mora postojati političke mudrosti da se zbog toga ne zatvore i vrata EU, koja su otvorenija nego bilo kada ranije“, istakao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, koliko god neko smatra da Vlada ima političku odgovornost povodom usvajanja Temeljnog ugovora, eventualna odluka o njenom obaranju predstavljala bi preuzimanje još veće političke (ne)odgovornosti po pitanju evropske perspektive Crne Gore.

Đeljošaj je kazao da želi da vjeruje da kod svih činilaca postoje državnička odgovornost i politička mudrost.

„Koja neće dozvoliti da se bilo kakve odluke donose naprečac, sa dalekosežnim negativnim posljedicama, već da će svaka odluka biti mudra odluka za našu zajedničku Crnu Goru! I to za onu Crnu Goru za koju u Briselu već uzvikuju: Montenegro ante portas!“, poručio je Đeljošaj.

