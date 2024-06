Đeljošaj: Nakon IBAR-a slijede nove odluke i preispitavanja

Podgorica, (MINA) – Glasanje u crnogorskom parlamentu o Rezoluciji o Jasenovcu nema nikakve veze sa žrtvama, već je bila potreba za rijaliti predstavom, ocijenio je lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj, navodeći da nakon IBAR-a slijede nove odluke i preispitavanja.

Đeljošaj је na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je hrvatski premijer Andrej Plenković poslao kulturnu i civilizovanu poruku nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojena Rezolucija o Jasenovcu.

„Na nivou, evropski i državnički sročena, potvrđujući da su odnosi dvije države odlični i veliku podršku koju je Hrvatska dala Crnoj Gori i nakon sramnog i agresorskog čina iz 1991. godine“, napisao je Đeljošaj.

On je kazao da misli da i nakon svega odnos treba da ostane odličan, da je većinska Crna Gora evropska i proevropski orijentisana i da želi da nastavi odlične odnose sa Hrvatskom.

„A da je jučerašnja poruka iz Crne Gore slučajna i na ivici većine od samo 41 poslanika od ukupno 81, a da još najmanje desetak poslanika nije glasalo iz uvjerenja, već da se ne odupre većinskom mišljenju partija“, rekao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, rijaliti poruke koje su se u petak čule iz Skupštine su trenutna elementarna nepogoda, koja kao i svaka nesreća nanosi štetu, ali će evropska i većinska Crna Gora znati kako da je sanira u narednom periodu.

„Sanirali smo i sramni napad na Dubrovnik i upravo Republika Hrvatska nam je pružila ruku podrške“, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da su, kao i 1991. godine, albanski političari znali kako da se odnose.

„Naši poslanici u ime albanskog naroda i Albanskog foruma nijesu dali legitimitet takvom aktu ni ulaskom u skupštinsku salu tokom jučerašnjeg dana“, rekao je Đeljošaj.

Jučerašnje glasanje, kako je kazao, nema nikakve veze sa žrtvama.

„Kojima se poklanjamo i poštujemo i svakako osuđujemo zločine bilo gdje da su učinjeni, već je bila potreba za rijaliti predstavom. I da, kao što sam i obećao, nakon IBAR-a slijede nove odluke i preispitavanja, veoma brzo, jasno i odlučno“, naveo je Đeljošaj.

