Đeljošaj: Crna Gora i Hrvatska dijele zajedničku evroatlantsku viziju

Podgorica, (MINA) – Hrvatska je za Crnu Goru i čitav region model koji treba sljediti u smislu ekonomskog razvoja i integracije u veliku evropsku porodicu, kazao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Nik Đeljošaj u razgovoru sa hrvatskim ambasadorom Veselkom Grubišićem.

Đeljošaj je, kako je saopšteno iz njegovorg kabineta, upoznao Grubišića sa prioritetima 44. Vlade i rezultatima u prvih sto dana rada.

On je istakao da je Crna Gora pouzdan partner, posebno posvećen evroatlantskim vrijednostima i dobrosusjedskim odnosima.

Prema riječima Đeljošaja, Crna Gora i Hrvatska su prijateljske države, koje dijele zajedničku evroatlantsku viziju i vrijednosti.

„Hrvatska je za nas, ali i za čitav region, model koji treba sljediti u smislu ekonomskog razvoja i integracije u veliku evropsku porodicu“, kazao je Đeljošaj.

Grubišić je istakao prijateljske odnose dvije države i poručio da će Hrvatska nastaviti da podržava Crnu Goru u evropskim integracionim procesima.

„Tokom sastanka bilo je riječi i o mogućoj saradnji na planu ekonomije i infrastrukture“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici dogovorili nastavak komunikacije i povećanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS