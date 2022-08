Delegacija SPC u Crnu Goru ušla u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli

Podgorica, (MINA) – Delegacija Srpske pravoslavne crkve (SPC), na čelu sa patrijarhom Porfirijem, u Crnu Goru je ušla u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su u srijedu, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, kojim je, između ostalog, propisan prelazak državne granice van graničnog prelaza, službenici granične policije izvršili kontrolu prelaska državne granice pet osoba na području kampa Sektora policije posebne namjene na Zlatici.

“Prilikom povratka, granična kontrola izvršena je na Aerodromu Podgorica, a prelazak državne granice je u oba slučaja evidentiran u bazi podataka koja se vodi u Stanici granične policije Aerodrom Podgorica, čiji službenici su vršili predmetnu graničnu kontrolu”, rekli su iz policije.

Oni su poručili da u postupku vršenja granične kontrole nije bilo nikakvog obmanjivanja, dodajući da je komandirka Stanice granične policije Aerodrom Podgorica poslove i zadatke obavljala u skladu sa zakonskim nadležnostima.

“Pri čemu je u konkretnom slučaju o njenom postupanju, shodno zahtjevu, neposredno nakon dolaska delegacije upoznat pretpostavljeni načelnik Regionalnog centra granične policije „Centar“ Vasko Aković”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da Aković posjeduje važeće rješenje o rasporedu na to radno mjesto.

Kako su naveli, o daljem njegovom angažmanu biće odlučeno rješenjem o raspoređivanju, shodno Zakonu i novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz policije su rekli da su netačni navodi o zahtijevima Porfirija da određene policijske starješine rukovode policijskim aktivnostima, odnosno da pojedini policijski službenici učestvuju u poslovima njegovog obezbjeđenja.

