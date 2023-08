Danilović: Podrška vladi zavisiće od njenog sastava

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić ima podršku Ujedinjene Crne Gore (UCG) da bude mandatar, kazao je predsjednik UCG Goran Danilović, navodeći da će njihovo glasanje za novu vladu zavisiti od njenog sastava.

Danilović je, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, kazao da je uvedena nova praksa, po kojoj mali i veliki politički subjekti dođu na red da pričaju sa predsjednikom u susret dobijanja mandatara ili sastava nove vlade.

„Vjerujemo da tu praksu treba sačuvati za ubuduće i da je to način da podignemo ozbiljnost prilikom stvaranja vladao“, rekao je Danilović novinarima na Cetinju.

On je kazao da UCG i CIVIS imaju koalicioni ugovor sa PES-om.

„Vrlo smo korektni i konkretni kada je to u pitanju, mi smo se borili da naša lista napravi što bolji rezultat. Borili smo se da nosilac naše liste Spajić bude budući mandatar i zbog toga on ima našu podršku za to, to se podrazumijevalo“, rekao je Danilović.

Kako je naveo, da li će UCG glasati za buduću vladu zavisi od toga kako će je mandatar koncipirati, kolika će u njoj biti većina, ko će biti ministri i šta će biti njena politika.

„Voljeli bismo da damo podršku vladi što će značiti da smo zadovoljni načinom na koji je iskomunicirana većina“, kazao je Danilović.

On je rekao da se nadaju da neće biti tijesne većine, nego da će napraviti vladu koju će podržavati najmanje 49 poslanika.

„To bi zaista bilo dobro, jer bi ubrzali sve procese i donijele neke odluke koje se često uslovljavaju nekim trgovačkim razlozima“, naveo je Danilović.

Upitan da li su iznijeli stavove ko bi bio prihvatljiv da bude dio nove vlade i da li ima neka partija koja njima nije prihvatljiva, Danilović je kazao da je to posao koji treba da uradi mandatar.

„Treba da vidimo da li smo mi prihvatljivi mandataru, nakon što je on za većinu nas prihvatljiv. Bio je na čelu liste koja je osvojila najviše glasova, vjerujem da je to suštinski važno“, rekao je Danilović.

Kako je kazao, UCG nije zainteresovana za bilo kakvu koalicionu saradnju sa listom koju je predvodila Demokratska partija socijalista (DPS).

Danilović je istakao da su za UCG dobrodošli svi ostali koji su izašli na političko tržište i žele da se usklade sa nečim što bi bila politička volja većine.

„Ja bih volio da možemo da napravimo većinu i od 54, imamo i za to kapacitet. A da mi ostanemo dosljedni i da kažemo ne moramo sarađivati u ovom trenutku na nivou vlade sa DPS-om“, kazao je Danilović.

On je naveo da se u parlamentu projektno može da sarađivati sa svima, jer ima ljudi koji će dati neke dobre predloge.

Danilović je kazao da pravljenje vlade nije lak posao, dodajući da se nada da formiranje neće trajati dugo.

„Nadam se da nećemo morati na nove izbore i nadam se da možemo do 49, ako svi budu dobre volje“, rekao je Danilović.

On je zaključio da, ako se bude neko “gurao” da zaradi više nego što politički vrijedi ili da postavi pravila po kojima je on važan a drugi nevažan, od UCG neće imati podršku za to.

