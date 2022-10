Danas sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović sazvao je za danas sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, na dnevnom redu je analiza aktivnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost na suzbijanju ruskog i drugih malignih stranih uticaja u Crnoj Gori.

“Sa osvrtom na lica prema kojima su preduzete mjere, sa konkretnim razlozima, kao i određivanje koordinatora rada Biroa za operativnu koordinaciju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednicu, pored članova Vijeća, pozvan i direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

