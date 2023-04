Danas prvo zasijedanje Romskog parlamenta

Podgorica, (MINA) – U Skupštini Crne Gore danas će biti organizovano prvo zasijedanje Romskog parlamenta, povodom 8. aprila – Međunarodnog dana Roma.

Kako je saopšteno iz Skupštine, sjednicu organizuje Odbor za ljudska prava i slobode, u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, pod pokroviteljstvom predsjednice crnogorskog parlmenta.

Navodi se da, polazeći od činjenice da Romi i Egipćani predstavljaju najugroženiju i najviše marginalizovanu manjinsku zajednicu u Crnoj Gori, Skupština tim događajem želi dati doprinos otvaranju te teme na najvišem nivou.

“Kako bi se sagledale dosadašnje aktivnosti preduzete na unapređenju položaja te ranjive populacije, ali i svi izazovi sa kojima se suočavaju i na čijem rješavanju je neophodno zajednički i sinhronizovano raditi u predstojećem period”, dodaje se u saopštenju.

Uvodna izlaganja imaće predsjednica Skupštine Danijela Đurović, ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković i nacionalni koordinator za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. godine Sokolj Beganaj.

Nakon uvodnih izlaganja, predstavnici nevladinih organizacija i pripadnici romsko-egipćanske populacije, koji se bave zaštitom prava Roma i Egipćana, postavljaće pitanja na koja će odgovarati predstavnici ministarstava i potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Iz Skupštine su kazali da je na kraju sjednice planirano usvajanje zaključaka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS