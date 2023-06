Danas o kandidaturi Vučković

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet obaviće danas intervju sa kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Vučković.

Sudski savjet će na sjednici takođe donijeti odluku o kandidaturi Vučković, koja se jedina prijavila na javni oglas raspisan u novembru prošle godine.

Upravni sud poništio je nedavno akt koji je Vrhovni sud 19. januara uputio Sudskom savjetu, a u kojem se navodilo da predlog kandidature Vučković za izbor predsjednika Vrhovnog suda nije utvrđen.

Opštoj sjednici Vrhovnog suda, na kojoj je Vučković predstavila program rada, prisustvovalo je 15 sudija, od kojih je 12 glasalo da ona bude predložena za čelnu poziciju, što, kako je tada saopšteno, nije bilo dovoljno.

Upravni sud je obrazložio da je Vrhovni sud propustio da na pravi način odredi pitanje dvotrećinske većine, jer ju je računao u odnosu na ukupan broj sudija koji iznosi 19.

Upravni sud je donio presudu kojom je Vučković ipak predložena za čelnu poziciju u Vrhovnom sudu.

Vučković je početkom septembra 2021. godine, odlukom Sudskog savjeta, imenovana za vršiteljku dužnosti predsjednika Vrhovnog suda do izbora novog predsjednika.

