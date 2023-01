Danas kontrolno saslušanje o ratnim zločinima

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obaviće danas kontrolno saslušanje o primjeni sporazuma državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih i zločina protiv čovječnosti i genocida, sa posebnim akcentom na istragu slučaja „Lora 3″.

Na kontrolno saslušanje pozvani su predstavnici državnog tužilaštva, Ministarstva pravde i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao i zainteresovani predstavnici nevladinog sektora.

Na sjednici Odbora, krajem decembra, podržano je formiranje pododbora za analizu postupanja državnih organa u slučajevima ratnih zločina.

Predsjednik Odbora Momo Koprivica kazao je da je sporazum državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske zaključen 2006. godine, i da je dužnost Odbora da sagledaju šta je učinjeno i koji su rezultati u primjeni tog dokumenta.

Kako je naveo, zločin u Lori, posebno slučaj Lora 3 koji se odnosi na zarobljene pripadnike tadašnje Jugoslovenske narodne armije iz Crne Gore, je monstruozan zločin bez kazne do današnjeg dana.

“Smatramo da je civilizacijska obaveza da se suočimo sa svim aspektima pitanja koja su u našoj nadležnosti kada je riječ o tom zločinu, ali i da utvrdimo šta su naši državni organi uradili na planu gonjenja počinilaca tih krivičnih djela”, rekao je Koprivica.

