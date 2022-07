Damjanović: Dopune Zakona ukloniće problem poslovanja lokalnih samouprava

Podgorica, (MINA) – Odlaganje lokalnih izbora dovelo je do toga da lokalne samouprave veoma teško posluju, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović, navodeći da će se usvajanjem dopuna Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ukloniti taj problem.

On je u Skupštini rekao da je cilj dopuna Zakona o finansiranju političkih subjekata da otkloni probleme u lokalnim samoupravama, sa obzirom na pomjeranje datuma lokalnih izbora.

“Ispostavilo se da, zbog odlaganja izbora, imamo kontinuitet blokada rada lokalnih samouprava, a kako imamo rok održavanja izbora, namjera je da se ovom normom omogući njihovo nesmetanjo djelovanje”, rekao je Damjanović.

On je podsjetio da je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) dala mišljenje da pomjeranje ne znači prekid lokalnih kampanja, zbog čega sada, kako je naveo, lokalne samouprave teško posluju.

“Na ovaj način se otklanja taj problem. Nećemo puno doprinijeti poziciji lokalnih samouprava, ali ćemo gledati da imamo jednaki aršin za sve”, naveo je Damjanović.

On je kazao da neće komentarisati odlaganje izbora, dodajući da će se, iako Ustavni sud presudi da je Zakon o lokalnoj samoupravi neustavan, izbori svakako održati u oktobru.

“Nijesu lokalne samouprave “krive” što im je produžen mandat i što zabrana traje sedam mjeseci, de fakto od početka godine. Ako ovo ne bismo uradili, imali bismo od oktobra cijelu ovu godinu sa ograničenjima i zabranama”, naveo je Damjanović.

Poslanica Socijalističke narodne partije Milosava Paunović kazala je da bi funkcionisanje lokalnih samouprava bilo onemogućeno ukoliko ne bi bile usvojene mjere propisane dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Ona je u Skupštini rekla da da se mora voditi računa o građanima, koji imaju prava da zaključe sporazume o sukcesivnoj naplati duga.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić kazao je da se još jednom ispostavilo da je život drugačiji od pravne norme.

On je naveo da su, kada su prije nekoliko godina radili na tom zakonskom aktu, ugradili zaštitne mehanizme i pooštrili krivični zakonik u dijelu koji se odnosi na zloupupotrebu držvanih sredstava za izborne kampanje.

“Nijesmo ni slutili da može doći do odlaganja lokalnih izbora tako da ograničenja mogu zaustaviti žuvot u lokalnim samoupravama. Apelovao bih na kolege iz radne podgrupe da ugradimo zaštitne mehanizme kako nam se ovo ne bi dešavalo ubuduće”, rekao je Sekulić.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Maja Vukićević kazala je da se norme uglavnom odnose na ograničenje upotrebe budžetskih sredstava, iako su, prema riječima Vukićević, prethodnih godina te norme bile kršene.

“Na sporni Zakon o lokalnoj samoupravi je dato nekoliko ustavnih žalbi. Postoje sve pretpostavke da taj zakonski predlog bude proglašen neustavnim. Samim proglašenjem, sve odluke koje su donesene na osnovu takvog zakona biće neustavne i nelegitimne”, ocijenila je Vukićević.

Šef kluba Demokrate – Demos, Boris Bogdanović, rekao je “da je na dnevnom redu još jedna podvala izvršne vlasti, koja je uslijedila nakon antidžavne odluke o odlaganju izbora”.

“Totalni pravni haos koji ste izazvali odlaganjem izbora je simptom vašeg paničnog straha od izbora i narodne volje jer znate da nemate narodni legitimitet”, rekao je Bogdanović.

Poslanica DF-a Branka Bošnak kazala je da je pred poslanicima iznuđeno rješenje nakon usvajanja “pravno neutemeljenog zakona”.

“I sada iz svega toga proizilazi bezakonje. Opasno je što se stvara pravni haos, mogu da shvatim da je ovaj zakon posljedica tog haosa. Usklađujemo ga sa nečim što je protivustavno i protivzakonito”, navela je Bošnjak.

Poslanica DPS-a Jovanka Laličić rekla je da je Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jedan od ključnih zakona od kojeg zavisi povjerenje u izborni proces.

Kako je dodala, odredbama zakona jasno se definišu obaveze državnih i organa lokalne samouprave, kao i privrednih društava čiji je osnivač država.

Laličić je kazala da je dobro što se na ovaj način praktično deblokira rad lokalnih samouprava “doduše, za vrlo kratko vrijeme”.

“Upravo to vrlo kratko vrijeme mi daje za pravo da izrazim bojazan da će ovaj period do 23. avgusta lokalne samouprave u kojima treba da budu održani izbori da, koliko je najviše moguće, zaposle novih osoba i da na taj način kupe po koji glas”, rekla je Laličić.

Ona je poručila da je na nadležnom Ministarstvu, Agenciji i Odboru veća obaveza da se prati kompletno stanje kada je u pitanju primjena tog zakona.

Poslanik DF-a Dragan Bojović naveo je da se postavlja pitanje da li će uopšte biti izbora.

“Ušli smo u opasnu zonu urušavanja demokratije. Nelegitimnim odlaganjem izbora se onemogućava promjena, kreiraju se monopoli i uvode totalitarni načini razmišljanja”, rekao je Bojović.

Poslanica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović saopštila je da predlog dopune Zakona politički motivisan.

“Nije realno da Skupština raspravlja o važnom zakonu koji bi trebalo da važi mjesec. Zbog čega Zajednica opština traži da se budžetska rezerva može troštiti do 23. avgusta? To nema smisla”, kazala je Popović.

Poslanik DPS-a Luiđ Škrelja naveo je da su izmjene zakona neophodne da bi se doprinijelo da izbori budu demokratski i slobodni.

Poslanik DF-a Predrag Bulatović rekao je da izmjene zakona predstavljaju posljedicu “neustavnog Zakona o lokalnoj samoupravi i neviđenog pravnog nasilja u Crnoj Gori”.

Poslanik DPS-a Danijel Živković rekao je da vjeruje da je predlaganjem izmjena i dopuna zakona Vlada pokazala odgovoran odnos.

Poslanik Demokrata Danilo Šaranović naveo je da izmjene ne bi bile tema da se nije, kako je rekao, pobjeglo od lokalnih izbora.

“Vlada je kao predlagač ovog zakona bila neubjedljiva. Moguće da se ovdje radi o nekim skrivenim namjerama”, smatra Šaranović.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević rekao je da je zahtjev Zajednice opština prema parlamentu i Vladi stigao u maju, dodajući da parlament nije zasijedao dovoljno revnosno zbog čega zakon nije usvojen ranije.

“Dobro bi bilo da smo ga usvojili ranije”, rekao je Rakočević.

On je kazao da ne misli da u zakonskom rješenju ima išta sporno jer je sadašnja opozicija, kada je bila na vlasti, predložila sličan model koji je važio za drugi set opština

“Sada, kada smo uradili isto pomislili su da je to poltika. Ne, naša namjera je da idemo u skladu sa preporukama OEBS-a i Evropske komisije”, naveo je Rakočević.

On je kazao da je zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja samo prilog toj odluci, budući da je radi nesmetanog obavljanja posla lokalnih samouprava potrebno zakonsko rješenje.

“Tačno je da će to trajati mjesec, budući da smo udiocnili od maja. Niko mi ne može objasniti da nije dobro da funkcionišu makar mjesec nesmetano ako nijesu nekoliko prethodnih”, rekao je Rakočević.

On je naveo da vjeruje da će svi glasati da se do 23. avgusta lokalnim samoupravama omogući nesmetano funkcionisanje.

Kako je dodao, riječ je o zakonu koji pripada setu izbornih zakona.

“Imamo obavezu prema sebi, građanima, evropskim partnerima koji nas ocjenjuju. Mislim da bi bilo veoma korisno da već u septembru sjednemo i konačno dogovorimo nastavak rada u Odboru za izborno zakonodavstvo i dođemo do kvalifikovane većine povodom tako važnih zakona za demokratiju”, poručio je Rakočević.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica je kazao da je u posljednjih nekoliko mjesecu u Skupštini prisutna tendencija da se “dvočlanim zakonima” proizvodi pravni galimatijas.

“Nikad više u našem zakonodavnom iskstvu nije bilo zakona sa dva člana – prvim članom se reguliše ad hok /ad hoc/ situacija, a drugi član propisuje kada zakon stupa na snagu“, rekao je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS