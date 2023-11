Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori su potrebni visokokvalifikovani policajci koje građani poštuju i koji ispunjavaju kriterijume vladavine prava za pristupanje Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa konferencije koju su organizovali Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Iz Misije OEBS-a saopštili su da je međunarodna konferencija „Visokoškolsko obrazovanje iz oblasti bezbjednosti u Crnoj Gori – aktuelni segment i perspektive“ održana prethodna dva dana u Budvi i da je okupila predstavnike MUP-a, Uprave policije, Policijske akademije i Univerziteta Crne Gore.

Kako su naveli, pet visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Njemačke, Srbije i Slovenije predstavilo je svoje obrazovne modele u stvaranju institucije koja bi mogla da dodijeli fakultetsku diplomu policijskim službenicima.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten rekao je da su Crnoj Gori potrebni visokokvalifikovani policajci koje građani poštuju i koji ispunjavaju kriterijume vladavine prava za pristupanje EU.

Kako je kazao, kvalitetno visoko obrazovanje za crnogorsku policiju je obavezno.

„Pozdravljamo podršku OEBS-a toj inicijativi. Njemački stručnjaci su spremni da podrže Crnu Goru u uspostavljanju sopstvenog nacionalnog sistema visokog policijskog obrazovanja“, rekao je Felten.

Kako su naveli iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori, jedna od pretpostavki konferencije je bila da, iako je Policijska akademija osnovana 2006. godine uz podršku te bezbjednosne organizacije, Crna Gora još nije imala visokoškolski program koji bi policajce osposobio za specijalizovano obrazovanje.

Prema njihovim riječima, to je postalo veoma neophodno, posebno u odnosu na rastuću upotrebu tehnologija od kriminalnih grupa i neophodnost proširenja međunarodne saradnje.

„Učesnici su se složili da postoji potreba da MUP izvrši detaljnu analizu različitih modaliteta predstavljenih na konferenciji i predloži strategiju razvoja buduće obrazovne institucije“, kaže se u saopštenju.

Šefica Misije Dominik Vag kazala je da je OEBS posvećen podršci MUP-u i Upravi policije.

„Visoko obrazovanje u oblasti bezbjednosti je važno polje koje se razvija i igra ključnu ulogu u rješavanju složenih izazova savremenog svijeta, a to uključuje sajber kriminal, trgovinu ljudima, ekološke zločine i druge transnacionalne prijetnje“, rekla je Vag.

Direktor Uprave policije Nikola Terzić naveo je da je kvalitetno policijsko obrazovanje neophodan element reforme policije i ključni preduslov za efikasnu borbu protiv svih novonastalih oblika kriminala, posebno organizovanog kriminala i korupcije.

On je dodao da je reforma crnogorske policije neophodan uslov za brzo pristupanje Crne Gore EU.

Savjetnik u kabinetu direktora Uprave policije Aleksandar Ivanović kazao je da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova iz oblasti kriminologije, policije i bezbjednosti.

Prema njegovim riječima, samo uz pomoć obrazovanja i nauke, policajci će moći da se odupru savremenim, sofisticiranim oblicima kriminala.

„Učesnici konferencije su se saglasili da postoji potreba za osnivanjem takve visokoškolske ustanove u Crnoj Gori“, naveo je Ivanović.

Generalna direktorica Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u MUP-u, Iva Vukoslavčević, kazala je da saradnja Ministarstva i OEBS-a predstavlja jednu od ključnih inicijativa u jačanju stabilnosti, bezbjednosti i vladavine prava.

„Kroz programe, obuke i inicijative, OEBS igra važnu ulogu u jačanju kapaciteta i kompetencija policijskih službenika“, navela je Vukoslavčević.

Konferencija je, uz učesnike iz crnogorskih institucija, okupila predstavnike Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije iz BiH, Univerziteta za kriminologiju i javnu bezbjednost iz Hrvatske, Univerziteta kriminalističke policije iz Srbije i Fakulteta krivičnog pravosuđa i bezbjednosti iz Slovenije.

Iz Misije OEBS-a naveli su da su važni partneri na projektu bili njemački Federalni kriminalistički policijski ured i Univerzitet za javnu upravu.

