Crnoj Gori mjesto među kosponzorima rezolucije UN o genocidu u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je Vladu Crne Gore da kao kosponzor podrži Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici.

Iz BS-a su pozdravili inicijativu 14 nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja Jovane Marović i Dine Bajramspahić upućenu Vladi da i Crna Gora bude među kosponzorima rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici.

Poslanica BS-a Kenana Strujić Harbić navela je da su Njemačka, Ruanda, Turska, Jordan, Malezija, Sjeverna Makedonija, Sjedinjene Američke Države, Novi Zeland, Albanija, Holandija, Finska, Lihtenštajn, Slovenija, Irska, Italija i Francuska kosponzori rezolucije kojom bi se osudilo svako poricanje genocida u Srebrenici.

Tom rezolucijom, kako je kazala, osudilo bi se svako veličanje ratnih zločinaca osuđenih za taj genocid i pozvalo na obilježavanje dana sjećanje na genocid, kao i na čuvanje činenjica o genocidu kroz obrazovne sisteme država članica UN-a.

„Rezolucijom bi se uspostavio program informisanja UN-a pod nazivom “Genocid u Srebrenici i UN” i pozvalo na podržavanje obaveza iz Konvencije UN-a o sprečavanju genocida i pronalaženje i identifikaciju svih nepronađnih žrtava genocida u Srebrenici“, dodala je Strujić Harbić.

Ona je podsjetila da je Skupština Crne Gore usvojila 9. jula 2009. godine Deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici i time prihvatila Rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici i proglašenju 11. jula za Dan sjećanja na žrtve tog genocida.

Strujić Harbić je kazala da je, takođe, 17. juna 2021. godine Skupština Crne Gore usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici kojom se osuđuje genocid u Srebrenici i poziva na kažnjavanje negiranja tog genocida.

Prema njenim riječima, ta dva dokumenta predstavljala su odnos većinske Crne Gore, a ne vladajuće većine.

Strujić Harbić je navela da su za prvi dokument glasali poslanici vladajuće većine i opozicionog Pokreta za promjene, a da je drugi usvojen izostankom glasova nekih partija vladajuće većine i glasovima opozicije.

Ona je poručila da je Crnoj Gori, kao članici NATO-a i državi koja je prva sljedeća članica Evropske unije, koja se obavezala na priznavanje i poštovanje odluka suda u Hagu i koja ima jasan odnos prema genocidu u Srebrenici i važnosti njegovanja kulture sjećanja u cilju prevencije budućih genocida, mjesto na listi kosponzora rezolucije.

„Pozivamo Vladu Crne Gore da, kao odgovoran i jedino ispravan stav o tom pitanju i potvrdu jasne opredijeljenosti Crne Gore da poštuje svoje civilizacijske, ali i međunarodno preuzete obaveze, kao kosponzor podrži Rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici”, navodi se u saopštenju.

